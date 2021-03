Cortes de energía programada para la zona del chaco. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 04 Marzo 2021

En contacto con nuestra radio emisora el Ing. Gustavo Dominguez Jefe de Operación y Distribuición de la Zona del Chaco nos informó acerca de los cortes programados con el objetivo de realizar mejoras específicamente la sustitución de crucetas de maderas que convencionalmente utilizaban por crucetas poliméricas que es del material fibra de vidrio más resistente para estar a la interperie. Los trabajos inician desde el día de hoy jueves 4 de marzo y se extiende hasta el domingo en horario de 7.00 a 11.00 de la mañana y de 14.00 a 18.00 horas.

Este corte afectará parte del alimentador J08, desde Cruce de los Pioneros, Tte. Primero Irala Fernandez, Río Verde hasta Nueva Mestre. A modo de que los clientes que actualmente se encuentran en este tramo tomen las los recaudos correspondientes. El Ingeniero mencionó que una vez culminados los trabajos y que podría ser antes de lo establecido en el horario mencionado se procederá a la normalización del alimentador.