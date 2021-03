Reporte Policial a nivel departamental. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 02 Marzo 2021

En contacto con nuestra emisora el Oficial Primero Carlos Gavilán de la Comisaría de Filadelfia nos informó acerca de los casos o sucesos presentado durante la semana pasada y este último fin de semana. Donde en el informe resalta dos accidentes de tránsito arrojando en ambos accidentes un total de dos víctimas fatales.