Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 26 Febrero 2021

Foto: ascim.org

Desde el Departamento Agropecuario de la ASCIM vienen acompañando de cerca a los productores de las comunidades índigenas, la mencionada institución realiza trabajos de asistencia en diferentes rubros de trabajos en la producción. En contacto con nuestra emisora el señor Elmer Zacharias gerente del Departamento Agropecuario mencionó algunos de los trabajos realizados como la existencia de animales en el momento de terminar el primer período oficial de vacunación contra la aftosa en el corriente año actualmente cuentan con un poco más de 16.000 cabezas de ganado.

En cuanto a la producción de sesamo actualmente hay buenas proyecciones debido a la presencia de las últimas lluvias, por otro lado la producción de poroto también con muy buena cosecha en la comunidad de Campo Largo donde hasta la fecha se cosecharon 34.000 kg de poroto de las 80 hectáreas que fueron sembradas. El poroto es comercializado en las cooperativas Fernheim, Neuland y Chortitzer y, si todavía se tiene disponible en stock, también a otros interesados. La cosecha es recibida en el centro comunitario, donde el productor recibe el pago correspondiente según kilaje entregado.

Y finalmente la producción de miel en la comunidad Monte Palmeras capacitaron a los integrantes de la comunidad en el manejo de colmenas. En dicha capacitación participaron de la misma 16 hombres y 5 mujeres de Monte Palmeras. El Lic. Carlos Escobar, jefe del departamento de apicultura del Viceministerio de Ganadería, realizó la charla técnica sobre el manejo de colmenas, orientado a la producción de miel en la comunidad de Monte Palmeras. La comunidad cuenta con 20 colmenas con abejas y se tiene previsto ampliar esto a 30 colmenas.

A pesar de la tremenda sequía que pasó la comunidad se pudo mantener la población de abejas con suplementación. Con las recientes lluvias se espera una floración del monte y de los arbustos, lo cual podría resultar en que las colmenas se carguen con miel para el mes de abril.