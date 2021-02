Feliz Día de la Mujer Paraguaya Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 24 Febrero 2021

Foto: Dinacopa

Hoy 24 de Febrero se conmemora el Día de la Mujer Paraguaya, recordando la primera Asamblea de Mujeres Americanas realizada en Asunción el 24 de febrero de 1867. En aquella ocasión, las participantes decidieron colaborar con la defensa de la patria entregando sus valiosas joyas y pertenencias para la causa nacional, ya que estaba en pleno desarrollo la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870). Las contribuciones de las mujeres fueron registradas en tres tomos del «Libro de Registros de las manifestaciones de joyas y alhajas de las ciudadanas paraguayas para aumentar los elementos de la defensa de la patria», que luego fueron resumidas en el denominado “Libro de Oro”, que permaneció en el Archivo Nacional de Asunción.

A partir de este gran gesto patriótico y por iniciativa de la historiadora Idalia Flores de Zarza y la diputada Carmen Casco de Lara Castro, se presenta el proyecto de Ley para conmemorar cada 24 de febrero el “Día de la Mujer paraguaya, siendo promulgada el 6 de diciembre de 1974, en coincidencia con la celebración del “Año Internacional de la Mujer” de las Naciones Unidas.

En cuanto a la ley es la 498/1974

QUE DECLARA DIA DE LA MUJER PARAGUAYA.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Art. 1º.- Declárase "Día de la Mujer Paraguaya", en homenaje a la misma, el 24 de febrero de cada año, aniversario de la Asamblea de las mujeres paraguayas realizada en la Ciudad de Asunción en el año 1867 para contribuir a la defensa nacional.

Art. 2º.- Las Municipalidades del país dispondrán, dentro de sus facultades, las medidas necesarias para rendir homenaje a la mujer paraguaya.

Las instituciones educacionales y culturales realizarán en el Día de la Mujer Paraguaya actos alusivos al histórico y patriótico acontecimiento que conmemora.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Radio ZP30 La Voz del Chaco Paraguayo reconoce este día muy especial y felicita a todas las mujeres Paraguayas. "Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada" Proverbios 31:30.