Dictarán curso para técnico de fútbol de campo en el chaco. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 18 Febrero 2021

Foto: Facebook Gobernación Boquerón

La Escuela de Educación Física viene realizando ya hace varios años el proyecto de aulas extensivas consistente en el curso de técnico de fùtbol de campo y en esta ocasión la mencionada Escuela está con el deseo de impartir dicho curso en el chaco y esta ocasión para el Departamento de Boquerón. Y para la organización la Escuela de Educación Física recurrió al Profesor Gustavo López y el mismo inició las tratativas para organizar la logística para realizar las clases con la Gobernación de Boquerón donde llegaron a un acuerdo con una carta de compromiso con el Gobernador del mencionado departamento y la Escuela de Educación Física.

En el Marco del Proyecto Educativo para la implementación de la Carrera Técnico Deportivo en Fútbol y otros, para brindar el apoyo y la cooperación institucional necesarias para la ejecución y la sostenibilidad de las carreras deportivas solicitadas ante la Escuela Nacional de Física. El Curso Técnico Deportivo en Fútbol de Campo esta dirigido a Futbolistas en actividad o retirados, periodistas, docentes, profesores de educación física, deportistas e interesados en general, con una duración de 2 años de carrera.