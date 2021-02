Lote 6 de la Ruta Transchaco importante avance en los trabajos. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 17 Febrero 2021

Foto: Cresencio Fernández

El encargado de obras del lote 6 de la Ruta Transchaco que comprende desde el km 390 hasta el km 450 Christian Leal del Consorcio Boquerón que integra T y C y Civsa nos informó acerca de los avances de los trabajos que están realizando en el mencionado tramo. Actualmente los trabajos consiste en la aplicación de la base granular estabilizado previo a la base negra para posterior aplicación de carpeta de rodadura asfáltica. Con una dimensión de 6 centimetros en relación a la base y luego la carpeta asfaltica, con 2 capas de suelo cal y una capa de suelo cemento.

Conforman varios equipos en los diferentes tramos, un equipo se encarga de la aplicación de la base granular, otro equipo se encarga de la aplicación del suelo cemento y otro equipo de la aplicación del suelo cal. Rerente al avance en la aplicación de la base granular ya están con 5 kilómetros terminado para luego recibir la primera capa de asfalto. Leal destacó que vienen con un avance importante con los trabajos en los diferentes frentes con respecto al cronograma de trabajo que manejan y estiman que de aquí a un mes podrían tener un buen tramo de carpeta asfáltica para el tránsito.