La Cooperativa Fernheim entregó títulos de propiedad a la Municipalidad de Filadelfia. Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 12 Febrero 2021

La Cooperativa Fernheim hizo entrega el día de ayer títulos de propiedad a la Municipalidad de Filadelfia. Los títulos corresponden a terrenos en el Barrio Florida que corresponden a la Municipalidad para espacios y edificios públicos según planos. La actividad se enmarca en la Ley Nº 5.346/2014 que establece el procedimiento de un proyecto de loteamiento urbano, instruyendo que cada municipio obtenga el titulo de las propiedades de los edificios y espacios públicos como plazas y calles. Igualmente, es obligación del propietario del proyecto de loteamiento, tramitar ante la Dirección General de los Registros Públicos la inscripción de las fracciones y ante el Servicio Nacional de Catastro la asignación de la nomenclatura catastral a las parcelas destinadas a calles, plazas, edificios públicos y lotes.

Desde entonces la oficina de Titulación de Terrenos de la Cooperativa Fernheim, ha realizado gestiones de regularización de los documentos ligados a la tenencia de terrenos en Filadelfia. El objetivo principal de la Cooperativa Fernheim consiste en transferir por escritura pública los terrenos de los diferentes barrios a sus respectivos dueños y darles así la posibilidad de acceder a un propio lote. Al principio, el proceso tenía una duración de 6 meses. El año pasado, el periodo aumento a más de 18 meses y hasta incluso 24 meses. La razón se encontraba principalmente en la pandemia, pues debido a ella fueron ajustados los horarios de atención en los Servicios Públicos que hizo tardar más de lo normal a los expedientes.

En ese sentido expresó su preocupación por este retardo en la Dirección General de Registros Públicos, tomando en cuenta, que la ciudadanía están a la espera de título de propiedad. El último loteamiento aprobado de la Cooperativa Fernheim es la ampliación en la parte sur del Barrio Florida que cuenta con un total de 460 lotes, cuya tramitación se encuentra en proceso en el Servicio Catastral, esperando recibir la nomenclatura de cuentas corrientes. Además están trabajando en la fase 2 del Complejo Urbano Boreal. Igualmente están en gestión el fraccionamiento y la asignación de padrones de terrenos titulables del área rural, cercanas al área urbana en el acceso a la ciudad.

La cantidad total de lotes por barrios en Filadelfia son: Barrio Amistad 439 Lotes y 14 calles, Barrio Floridad 339 Lotes y 13 calles, Barrio Primavera 202 lotes y 7 calles y finalmente Barrio Dollinger 78 lotes y 8 calles. En total 236 propietarios ya recibieron la escritura pública. Los trámites de 148 expedientes están pendientes de la gestiones oficiales y el resto está sin trámite. Actualmente para el inicio de trámites tiene un costo de 1.500.000 guaraníes.

