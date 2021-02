Proyecto de confinamiento ovino en Filadelfia. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

11 Febrero 2021

Foto: Valor Agro

En contacto con nuestra emisora en Dr. Egon Neufeld nos informó acerca del proyecto de construcción para el confinamiento de carne ovino en Filadelfia con la intención de darle más apoyo a los productores de este rubro cárnico ya que la cadena de este producto en la actualidad no existe, en realidad existen productores y criadores que hacen genética y que hasta ofrecen al mercado sus productos pero que no hay un respaldo por parte de un grupo para el proceso de trabajo, como lo hoy día es la carne vacuna. Si se hace un recuento de los hoteles, restaurantes, comedores, etc., no existe dentro del menú del día para el consumo carne ovina.

La razón de esta situación es porque no existe una cadena de trabajo desde la cría, el confinamiento, la comercialización, llegar a la mesa del consumidor y finalmente llegar a la industria del mercado. Y raíz de la demanda y a la consulta del mercado nacional por la producción de dicha carne surge el proyecto de la construcción de un lugar para el confinamiento de la carne ovina. En el chaco existen varios productores de este rubro y hay un potencial importante para realizar el trabajo de cadena de carne ovina. Y dentro de ese marco para dar solución a este mercado se pensó en proceder ya con los trabajos.

La idea es hacer alianza con los productores que poseen rebaños de ovejas en sus establecimientos y potenciar para el mercado obviamente dandoles el asesoramiento necesario para darle el crecimiento necesario y llegar a comercializar tanto a nivel país como a nivel internacional en futuro no muy lejano. Con el siguiente plan como grupo impulsor de cooperativa recibir los corderos, uniformizar, darle una nutrición adecuada, y posteriormente se faena y se envía al mercado. Ya se cuenta con un predio los planos ya están listos y se piensa arrancar lo más pronto posible y terminarlo en un plazo de 2 meses aproximadamente.