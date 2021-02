Realizan trabajos de mantenimiento y reparación de caminos en Pozo Hondo. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 10 Febrero 2021

Foto: Facebook Municipalidad de José Felix Estigaribia

En contacto con nuestra radio emisora el señor Anibal Lovera encargado de la Midimec de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia nos informó acerca de los trabajos de mantenimiento y reparación de caminos que actualmente vienen realizando en la zona de Pozo Hondo específicamente en el acceso hasta el casco urbano del mencionado lugar. Totalizando aproximadamente 32 kilómetros de trabajos de reparación, en los últimos días operadores y máquina aplicaron los trabajos de cuneteadas y perfiladas del acceso y casco urbano de dicho lugar.

La zona de Pozo Hondo actualmente cuenta con aproximadamente 100 familias, recientemente fueron beneficiadas con la llegada de la energía electrica al lugar y ya están trabajando para la conexión a los hogares, así también en poco también los trabajos de la ruta bioceánica estaría llegando a la zona es decir es una comunidad que está en constante crecimiento y desarrollo.