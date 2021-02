Confirman caso de dengue en Filadelfia. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 09 Febrero 2021

Foto: Facebook Senepa Paraguay

En contacto con nuestra emisora el encargado regional de Senepa el Ing. Pablo Kennedy habló devuelta sobre el trabajo de concienciación a la ciudadanía para evitar posibles criaderos de dengue, y además mencionó que ya existe un caso confirmado de dengue en Filadelfia ya que recibió las últimas notificaciones por parte de la XVI Región Sanitaria como así también existen numerosos casos sospechosos que remite dicha región a la Senepa regional. Kennedy mencionó que recibe 5 fichas epidemiológicas por semana.

Kennedy mencionó devuelta que la fumigación no es la solución para eliminar los criaderos, la forma correcta y adecuada es inspeccionando a diario y eliminando los posibles criaderos en sus hogares, de esta forma se complementa el trabajo tanto de la ciudadanía como de Senepa. Kennedy mencionó que solicitó devuelta personal desde central para realizar el trabajo de fumigación casa por casa con motochila para el bloqueo de manzanas de cuadras.