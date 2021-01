Alertan sobre robo de perfiles de Whatsaap. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

27 Enero 2021

Foto: hipertextual.com

En contacto con nuestra emisora el Comisario Diosnel Alarcón jefe de Delitos Informáticos de la Policía Nacional nos informó acerca de las denuncias de robos de perfiles whatsaap de parte de delincuentes internautas que luego utilizan estos perfiles robados para extorsionar y pedir dinero. Al respecto el comisario Alarcón mencionó que es importante saber que cada persona nunca debe de otorgar o publicar ningún tipo de dato personal a las redes sociales, aplicaciones existentes, correos electrónicos, billetera electrónica o alguna cuenta que se cuenta actualmente para cualquier tipo de pago existente en la actualidad.

No solamente con mensajes instantáneos tanto en redes sociales, como en aplicaciones y otros no deben de proporcionarse de datos personales sino también el comisario Alarcón hizo énfasis en relación a las llamadas porque existen métodos que utiliza el delincuente llamando a sus posibles víctimas haciéndose pasar por funcionarios de alguna compañía de teléfono que utiliza pidiendo datos o confirmación de códigos para luego apoderarse de sus perfiles tanto en redes sociales como en otras aplicaciones. Alertan a que tengan mucho cuidado con estas clases de situaciones.

Actualmente existen varias denuncias sobre robo de cuentas de whatsaap que ya registra el departamento de delitos informáticos de la Policía Nacional. Para no llegar a ser víctima de esta clase de hecho. El mencionado departamento de la Policía Nacional recomienda no contestar mensajes que exijan datos personales como así también no contestar las llamadas de números desconocidos. Una recomendación que brindan a la ciudadanía es que existe una forma segura de proteger tu whatsaap es ingresando en la opción de ajustes seguidamente de "Cuentas" luego "Verificación de dos Pasos" y seguir las instrucciones.