Firma de Convenio entre la Gobernación de Boquerón y la Embajada del Japón. Escrito por Hugo Peralta

25 Enero 2021

Foto: Facebook Gobernación de Boquerón 2018-2023

En contacto con nuestra emisora el Gobernador del departamento de Boquerón el Dr. Darío Medina nos informó acerca de la firma de convenio entre dicha Gobernación y la Embajada de Japón el pasado 22 de Enero el gobernador marcó presencia en la mencionada embajada donde fue recibido por la la señora Yoshie Nakatani Otsuka la primera embajadora mujer del país asiático en nuestro país. Además de la Gobernación de Boquerón marcaron presencia 8 instituciones, este convenio consistente en la ampliación de la Unidad de Salud Familiar de Loma Plata como así también en la adquisición de equipamientos mobiliarios y fiscalización externa del proyecto por un monto de 548.000.000 de guaraníes.

El gobernador destacó la importancia de esta firma y de la necesidad que siempre existe en este ámbito, siempre la salud es considerada una necesidad primoridial no solamente en esta región sino a nivel país debido al déficit que existe actualmente en la atención y en la falta de infraestructura para abarcar este rubro. También mencionó el Gobernador que existen otros proyectos de construcción de otras Unidades de Salud Familiar dentro del departamento pertenecientes ya de inversiones por parte del gobierno central que ya se están iniciando.

Finalmente el Dr. Medina mencionó que esta semana estarían dando inicio de obra de una nueva ampliación del Hospital materno Infantil de Villa Choferes por parte de la gobernación con fondo propio con una inversión de 3800.000.000 de guaraníes además de la inversión en equipamientos como redes de oxigeno central y otros materiales importantes.