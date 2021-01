Lluvias para la región oriental. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 20 Enero 2021

Desde la Dirección de Meteorología anuncian la probabilidad de lluvias intensas con tormentas eléctricas nuevamente es muy elevada en el noreste, este y sureste de la region Oriental, en el resto del país se prevén chaparrones en horas de la tarde, disipándose rápidamente en horas de la noche. El resto de la semana las condiciones atmosféricas seguirían propicias para que las lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas afecten a ambas regiones del país, de forma intermitente y con mejoramientos parciales durante esos días.

El ambiente seguiría variando de cálido a caluroso y desde el viernes con el incremento del contenido de humedad en gran parte del país, también las sensaciones térmicas aumentarían a pesar de que las máximas previstas oscilen entre 29°C y 34°C.

Para el chaco se espera una jornada calurosa con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables para el día de hoy con mínima de 20 y una máxima de 34℃. Para mañana jueves ambiente cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, chaparrones. Mínima de 23℃ y la máxima de 33℃. Ya para el día viernes se prevé un ambiente caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Mínima de 24℃ y máxima de 33℃.