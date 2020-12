Día caluroso para hoy. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 10 Diciembre 2020

En la jornada de hoy en contacto con nuestra emisora la pronosticadora de turno Cinthia Espínola nos informó que el día de hoy jueves se presentaría calurosa en gran parte del territorio nacional, con escasa nubosidad, los vientos serian el sector noreste por lo tanto el contenido de humedad iría en aumento y las sensaciones térmicas serían más elevadas en horas de la tarde. Para mañana viernes se espera la misma condición de incomodidad. Las lluvias se mantendrían con probabilidad baja durante estos dos días. Para el día sábado y domingo se esperan precipitaciones y tormentas eléctricas en varios puntos del centro y sur de la región Oriental así como parte del Chaco. Igualmente durante estos días el ambiente se tornaría caluroso y húmedo.

El pronóstico para el día de hoy jueves en el chaco indica una ambiente caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables, luego del noreste, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Mínima de 23 y la máxima de 40℃. Para mañana viernes se estima un ambiente caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte. Mínima de 25℃ y máxima de 41℃. Mientras que para el sábado ambiente caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste. Mínima de 25℃ y máxima de 38℃.