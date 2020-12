Plazas deportivas para el chaco. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 04 Diciembre 2020

Foto: snd.gov.py

En contacto con nuestra emisora el intendente de la ciudad de Filadelfia el Abogado Holger Bergen nos informó acerca de la oficialización del Convenio de Cooperación que permitirá la implementación de la primera etapa del Proyecto Plazas Deportivas de la Secretaría Nacional de Deportes en los Departamentos Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. Esta actividad tuvo lugar en el Polideportivo Departamental de Presidente Hayes y fue encabezado por la Ministra Secretaria Nacional de Deportes, Fátima Morales, así como de autoridades departamentales y municipales de la Región Occidental.

Las localidades a ser beneficiadas en la Región Occidental son: Tte. Esteban Martínez, Gral. Bruguez, Villa Hayes, José Falcón, Benjamín Aceval y Nanawa en Presidente Hayes; Filadelfia y Loma Plata, en el Departamento de Boquerón: y Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Carmelo Peralta y Puerto Casado, en Alto Paraguay. Inicialmente ya desde el consejo de gobernadores se planteó a la Ministra de Deportes para que generen más inversión para el chaco. En conjunto también los secretarios de deportes de los diferentes departamentos del chaco ya socializaron para ver que tipo de trabajos pueden ir realizando.

Inicialmente ya fue adjudicado a las primeras 70 plazas deportivas para su construcción pero todo depende del desembolso del Ministerio de Hacienda para iniciar con los trabajos, que en principio está prevista, una plaza en la ciudad de Filadelfia y otro plaza en la ciudad de Loma Plata. Según Holger Bergen si todo va bien iniciaría ya con los trabajos desde el mes de enero. En Filadelfia la primera plaza estará ubicada en el Barrio Primavera con todos los equipamientos requeridos.