En marcha la licitación para los trabajos asfaltico de la Ruta de la Leche. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 02 Diciembre 2020

Foto. MOPC Paraguay

En contacto con nuestra emisora el Ingeniero Fabio Riveros Director de Planificación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones nos comentó acerca del proceso que implica hasta llegar al inicio de obras del proyecto asfaltico de la Ruta de la leche conjuntamente con el corredor del Departamento de San Pedro que va desde Villa del Rosario hasta la Ruta 11 totalizando un tramo de 80 kilómetros y que actualmente es una ruta muy productiva donde está la colonia Volendam. El financiamiento es por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del “Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Agroindustriales”.

La fecha de entrega y apertura de las ofertas está fijada para el viernes 8 de enero de 2021, a las 09:00 y 09:30, respectivamente. El Ingeniero Riveros que hoy se encuentra en proceso de evaluación 43 ofertas presentadas para la fiscalización de las obras que conforman los Corredores Agroindustriales en las regiones Oriental y Occidental del país. Ante todo esto en primer lugar debe ser tratado en el congreso nacional la aprobación del préstamo para la ejecución de dicha obra y que por ley tiene el respaldo para poder adelantar ciertos procesos como el caso de la licitación para los trabajos a ser realizados.

Riveros mencionó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya puso en marcha la licitación para las tareas de habilitación y mantenimiento de la Ruta de la Leche. Se trata del Llamado MOPC N° 89/2020 “Solicitud de Ofertas (SDO) a empresas constructoras mediante Licitación Pública Internacional para la ejecución de obras viales de habilitación y mantenimiento de Corredores Agroindustriales, Ruta de la Leche. Ad Referéndum de la aprobación del Contrato de Préstamo”.

Las obras de habilitación se dividen en tres lotes y consisten en la construcción de una vía nueva de concreto asfáltico con base granular y sub base de suelo cemento (lotes 1 al 2) y de suelo mejorado (lote 3). El Lote 1: Cruce de los Pioneros - Desvío Paratodo/Campo Aceval, 48,4 km, Santa Cecilia, 10,63 km y Lolita 3 5,73 km. Lote 2: Cruce de los Pioneros - Desvío Paratodo/Campo Aceval, 17,30 km, Paratodo 12,67 km, Campo Aceval, 6,90 km y C°A° Tramo 3, 34,60 km. El Lote 3: Obras Básicas Tramo 3 , 52,00 km.Todos estos tramos totalizan 188,23 km de caminos a ser intervenidos con diferentes trabajos.