Ministerio de Trabajo y el CFP de Loma plata ofrecen becas para formación dual. Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 01 Diciembre 2020

Foto: mtess.gov.py

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el CFP Centro de Formación Profesional de Loma Plata, realizaron el lanzamiento de la convocatoria para acceder a becas, dirigidas a jóvenes interesados en participar del programa de formación dual en empresas del Chaco, que precisan profesionales calificados. El Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el CFP de Loma Plata vienen trabajando e implementando acciones conjuntas para extender el modelo de formación dual en el chaco y en todo el país a fin de impulsar la reactivación del empleo juvenil, aumentar la productividad de las empresas y apoyar a la mano de obra paraguaya.

El Director del CFP el Dr. John Wesley Loewen mencionó que aquellos 10 estudiantes que recibieron en primera instancia las becas terminaron activamente la formación dual. El Dr. Loewen resaltó el apoyo hacia los jóvenes por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo de Empleo y Seguridad Social, sobre la formación dual para la reactivación del trabajo, para superar los impactos de la pandemia sobre la economía y el empleo en todo el país. Destacando que la nueva ley sobre la formación dual que actualmente es tratado en el congreso será un paso muy importante en este camino.

El CFP de Loma Plata ya lleva casi 40 años de formar gente para el desempeño, el desarrollo y la inserción laboral en el chaco. Con los datos obtenido de los egresados y actualmente trabajando están muy contento con el resultado obtenidos hasta aquí. Y para este segundo concurso de becas que es financiado por el SNPP esperan tener más gente para acceder a esta oportunidad, superación y formación dual en CFP. Del acto del lanzamiento de las becas participaron la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, junto al embajador de Alemania en Paraguay, Holger Scherf; el Diputado Nacional, Edwin Reimer; el presidente de la Cooperativa Ferheim Wilfried Dück; el director del Centro de Formación Profesional de Loma Plata, John-Wesley Löwen, entre otras autoridades.