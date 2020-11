Frente Nacional Pro vida Pro Familia realiza charlas en el departamento de Boquerón. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

El Licenciado Elroy Funk en una visita en nuestra radio emisora nos comentó a acerca de las charlas que viene realizando en el departamento de Boquerón en representación del Frente Nacional pro Vida y Pro Familia con el deseo y la intención de mantener firme los valores de la familia y de la vida que hoy en día está siendo atacado con todo lo que vas relacionado a la ideología de genero. En un principio el el Plan Nacional del ministerio de educación incluía dentro de sus puntos menciona sobre la ideología de género, la homosexualidad y el derecho del aborto, pero esto gracias a las autoridades educativas se excluyó del plan.

Por otro lado El Plan Nacional de Niñez y Adolescencia busca garantizar una vida mejor a niñas, niños y adolescentes de Paraguay, lo que busca según menciona parte del plan que el estado Paraguayo de acuerdo a este diseño se compromete en ejercer la hegemonía y el liderazgo en el atención integral de la infancia y la adolescencia. Por otro lado contradice nuestra constitución nacional donde menciona en el artìculo 54 lo siguiente: La familia, la sociedad y el estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral.

En este último se destaca el orden en que se menciona en el artículo nacional 1. La Familia 2. La Sociedad y por último 3. El estado que realiza el marco en como trabajar, sin embargo en Plan Nacional de la Niñez apoya que el estado tenga el control sobre los niños. En resumen la idea de este plan es dejar que los niños tomen sus propias decisiones sin los ideales de la familia sino de acuerdo a lo que hoy se implanta a nivel mundial y que muchos países ya lo tienen como una ley normal. La idea es que aquí no llegue este concepto.

Y raíz de todo esto están impulsando cursos, charlas, seminarios, etc., en todo el país y en el chaco promueven estas charlas tanto en idioma alemán como castellano para que así la familia siga manteniendo su figura firme así como Dios ha creado.