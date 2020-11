La APAD aporta trabajos para el mantenimiento de los caminos de la zona. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 24 Noviembre 2020

Foto: Cresencio Fernández

La Asociación Agropecuaria de Agua Dulce es un grupo importante para el desarrollo no solo en la producción sino también en el aporte que brindan en cuanto al mantenimiento de los caminos en conjunto también con la Organización Privada ARACHACO y el MOPC que aporta lo suyo para mantener la ruta. En ese sentido la APAD realiza los trabajos de la Ruta PY16 desde el cruce Agua Dulce hasta la frontera con Bolivia que recientemente a través de una comisión que lograron encarar unos 50 kilómetros hasta la frontera con Bolivia a más de los 24 kilómetros ya existente.

En este trabajo el MOPC aportó lo suyo brindando a la APAD tres camiones tumba luego de una reunión con el propio ministro del MOPC el Dr. Arnoldo Wiens manifestando su preocupación por la zona. Actualmente tienen instalados 6 camiones tumbas 3 de la Asociación y 3 del MOPC en ruta trabajando y acarreando los materiales. Gracias al trabajo que realizan actualmente ayuda pero en gran manera para el tránsito tanto de productores como de pobladores de la zona. Y está comprobado que la ruta soporta tranquilamente el tránsito de hasta incluso camiones pesados sin ningún inconveniente.

Agua Dulce actualmente ya cuenta con su propia escuela, también están con el proyecto de contar con su propio Centro de Salud, cuentan con un predio para una futura iglesia que ya están planificando para la construcción. También cuenta con un rotonda de referencia en la zona totalmente iluminado con luces led solares instalados. Todo esto para aportar al desarrollo de la zona y brindar los servicios básicos a los residentes de las zonas que en su mayoría trabajan en estancias de la zona ubicada en los alrededores. Destacando que la producción no solamente es ganadera sino también agrícola.