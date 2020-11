Inician obra de asfalto para el acceso conocido como línea norte Loma Plata - Filadelfia. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 20 Noviembre 2020

Foto: Lucio Romero

En contacto con nuestra emisora el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones el Dr. Arnoldo Wiens comentó acerca del proceso que tuvo este proyecto para que finalmente el trabajo de pavimentar el acceso conocido como la línea norte que une las ciudades de Loma Plata - Filadelfia. Este proyecto inició con la firma de contrato entre la empresa que fue adjudicada para el trabajo y el gobierno nacional el 13 de agosto del 2013. Luego quedó estancado el proyecto pero a su vez tampoco se canceló el contrato, y debido a eso la empresa que ganó esa licitación inició un juicio en contra del gobierno nacional de aquel periodo por incumplimiento.

Ya en el gobierno actual dieron seguimiento a la situación del caso e iniciaron el trabajo con la Procuraduría General de la República en conjunto con la Dirección de Contrataciones Públicas y lograron convencer a la empresa adjudicada a retirar la mencionada demanda y mantener el precio de trabajo acordado en su momento. Realizaron devuelta las mediciones correspondientes y con esto lograron reactivar el contrato que da ya el paso para el inicio del trabajo en este tramo. La inversión se da por la suma de 100.000.000.0000 de guaraníes con fondos propios del estado.

En cuanto al plazo de entrega de la obra está previsto desde el inicio del trabajo y en los próximos 12 meses es decir 1 año. Todo depende siempre y cuando la ciudadanía tome conciencia y comprensión a la hora de transitar por la zona a los efectos que no ocurra ningún siniestro durante la obra. La empresa encargada del trabajo es Ocho A S.A.