Día de servicio en la ciudad de Mariscal Estigarribia. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 17 Noviembre 2020

Foto: Cresencio Fernández

El día de hoy se llevó a cabo la actividad denominad día de servicio en la ciudad de Mariscal Estigarribia, organizado por el Gabinete Social de la Presidencia de la República dentro del marco del programa protección social con el convenio en conjunto con el municipio de Mariscal Estigarribia con el fin de brindar servicios con diferentes instituciones públicas y de esa forma otorgar la protección necesaria a la ciudadanía con el asesoramiento en diferentes ámbitos, como ser en lo laboral, judicial, sanitario, seguridad entre otros.

Algunas de las instituciones que brindan asesoramiento y servicios entre otros son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior a través del departamento identificaciones, Sinafocal, Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Administración Nacional De Electricidad, Ente Regulador de Servicios Sanitarios, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Niñez, Mujer y Adolescencia entre otros. El horario de inicio estaba marcado desde las 08.00 y se extienden hasta las 14.00 horas.