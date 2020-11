Barrio Amistad de Filadelfia prosigue con la lucha contra el dengue. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 16 Noviembre 2020

Foto: Municipalidad de Filadelfia - Paraguay

En contacto con nuestra emisora el Presidente de la Comisión vecinal del Barrio Amistad el señor Carlos Sanabria nos comentó acerca del trabajo que van realizando en lucha contra el dengue. Utilizando el método de la limpieza de las casas y respectivos patios, y en ese sentido un grupo de jóvenes acompañado del propio presidente de la comisión salieron a las calles a recolectar las basuras existentes tanto en las cunetas como también en la plaza de dicho barrio incentivando así a que los vecinos también se animen a realizar este actividad dentro y fuera de sus hogares.

Sanabria mencionó que están en constante contacto con los vecinos a fin de impactar de la mejor manera ya que así se pueda crear ese sentido de pertenencia hacia el barrio y el cuidado mutuo que se puede dar entre todos, ya que si una familia entera logra mantener limpio su patio y su casa pero no ocurre lo mismo el que está a metros por consecuente como vecino no funciona el trabajo el trabajo ya que el trabajo es en conjunto. Teniendo en cuenta que el virus logra recorrer 200 metros a la redonda y en ese circulo puede picar el mosquito e infectar a las personas debido a que no se realizó en equipo el trabajo.

Por otro lado Sanabria rescató que se necesita reforzar aún más el concepto de limpieza de acuerdo al tiempo se van acomodando ya que hay muchos vecinos que probablemente todavía no dimensionan está situación que hasta incluso puede ser contraproducente en caso de sean infectado por este virus y luego llegue a complicaciones inesperadas en la salud tanto a uno mismo como a los integrantes de la familia. Así también en simultáneo vienen trabajando con proyectos como ser el plan de hermoseamiento de la plaza de dicho barrio y la construcción devuelta del tinglado que en su momento fue derribado por un temporal años atrás.

Con la construcción devuelta de este tinglado es fomentar el deporte y la integración de los diferentes barrios existentes dentro del municipio con actividades no solamente deportiva sino también actividades sociales que se puedan realizar. La idea también con esto es ser un punto referente de la ciudad para encuentros de toda envergadura para la integración incluso interdistrital. Finalmente Sanabria mencionó que como todo barrio existe ciertas preocupaciones como ser la inseguridad vial que reina actualmente con la velocidad de los que transitan con sus vehículos pero que ya están trabajando con la municipalidad con esta situación.

Instó devuelta a que los vecinos sigan limpiando y recolectando los residuos ya que la Municipalidad de Filadelfia cuenta con un calendario de recolección de residuos especialmente de chatarras y artículos en desuso y para este 23 Lunes de Noviembre corresponde la recolección al Barrio Amistad.