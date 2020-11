Cosanzo 17 evalúa de forma positiva, el trabajo de vacunación a pesar de la sequía. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 13 Noviembre 2020

Foto: cosanzo17.com.py

En contacto con nuestra emisora el Doctor Ronny Galeano coordinador técnico de la Cosanzo 17 evaluó acerca del trabajo que realizaron hasta aquí en este año 2020. Con respecto a los trabajos de vacunación específicamente en el periodo no tuvieron mayores inconvenientes ya que lograron vacunar un total de 4.159.000 cabezas de ganados respecto a hacienda general, sin embargo para el segundo periodo no fue lo ideal en cuanto a la cantidad que tenían previsto debido a que la pandemia estaba en un momento crítico en ese entonces y agregado a eso también había mucha faena, envíos hacia la región oriental y fueron factores para no llegar a la cantidad que esperaban, y tales así que lograron vacunar solo 2.300.000 cabezas de ganados.

También se tuvo que postergar la fecha de inicio del segundo periodo de vacación a raíz de que todo estaba paralizado por la situación sanitaria del momento en el país. A pesar de todo esto Senacsa creyó que de igual manera se debía de realizar el trabajo del segundo periodo de vacunación reforzar la inmunidad para mantener el status sanitario. Luego del trabajo para el segundo periodo lograron cerrar con 250.000 animales menos de lo previsto a vacunar, ya que según los planes tenían previsto vacunar al 2.550.000 cabezas de ganados donde finalmente alcanzaron 2.300.000 cabezas.

Una disminución de aproximadamente de 9 a 10% del hato total de ganados según documentos. Teniendo ya todos los informes correspondiente al año 2020 sobre los trabajos de vacunación ya automáticamente están realizando el análisis para la planificación de trabajo para el periodo de vacunación del año entrante 2021 que sería lo más reciente y que según el calendario está previsto para el mes de enero. Aunque se estima que habrá una merma de 3 a 4 % menos en cuanto a la población bovina en comparación al primer periodo, aún así de igual manera ya están en un tiempo de elaboración de plan vacunativo de trabajo.