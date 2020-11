Alto índice de infestación larvaria en los distritos del chaco central. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

En contacto con nuestra emisora el responsable regional de Senepa el Ingeniero Pablo Kennedy mencionó acerca del alto índice de infestación larvaria en los distritos de Boquerón tanto de Filadelfia, Mariscal Estigarribia y Loma Plata respectivamente con los barrios existentes en los municipios mencionados. Un grupo de 12 personas vienen ya trabajando desde el lunes 6 de noviembre y ya han detectado una gran cantidad de larvas y posible criaderos del mosquito transmisor del dengue. El sistema de trabajo que realizan es la verificación de las casas de los pobladores en forma aleatoria.

Es decir realizan la visita de un númer o de 30 casas en forma aleatoria y el resultado arroja que de esa cantidad aproximadamente de entre 20 a 22 casas están con larvas y estos datos preocupan ya que es un alto número para la creación de criaderos del mosquito transmisor de dengue. Kennedy mencionó que la mayor preocupación se instala en las comunidades indígenas ya que cuentan con tambores, estanques, baldes todo tipo de recipientes y que lastimosamente no toman las medidas necesarias de tapar para que no sean potenciales criaderos del aedes aegypti.

Por otro lado Kennedy mencionó que existen hogares que si mantienen limpios sus patios y tienen en cuentan todas las medidas necesarias para no crear ningún potencial criaderos de larvas, hasta inclusos dentro de las comunidades donde prácticamente en su mayoría no se preocupan por la limpieza. Finalmente Kennedy recordó e insta devuelta a la ciudadanía a tomarse un tiempito máximo entre 5 a 10 minutos por día para verificar las condiciones en que se encuentra sus patios y eliminar los posibles criaderos de mosquito.