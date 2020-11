Inauguran aulas en la comunidad Cayin O Clim de Neuland. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 11 Noviembre 2020

Foto: Cresencio Fernandez

En la fecha en la comunidad Cayin O Clim de la parcialidad Nivaclé fue inaugurada 3 aulas más un baño sexado en la Escuela N° 6771 Acosta Ñu de la mencionada comunidad. Esta obra fue gracias a la Municipalidad de Mariscal Estigarribia a través del departamento de Educación y las diferentes supervisiones y directores de escuelas del distrito con Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Según la micro planificación 2019 - 2020 de construcciones y mobiliarios de equipamientos escolares.

La Licenciada Marisol Molinas responsable del departamento de educación del municipio de Mariscal Estigarribia en contacto con nuestra emisora mencionó que siguiendo ese proceso ya están con los resultados a la vista actualmente entregando esta obra con una inversión que supera los 400.000.000 millones de guaraníes, realizando la construcción de tres aulas totalmente equipada con mobiliarios correspondientes para albergar una capacidad de 25 alumnos en cada aula. Como también un sanitario sexado, todo esto según las especificaciones técnicas que exige el Ministerio de Educación y Culto.

Además de eso el pabellón de aulas también cuenta con un sistema de captación de agua de lluvia con sus respectivos reservorios es decir cuentan con aljibes de 35.000 litros cada una y sus tanques respectivamente, tanto el pabellón de aulas como así también el baño propiamente. Finalmente la Licenciada mencionó que las clases en dicha comunidad se llevaban a cabo a través de la radio comunitaria que cuentan. Por otro lado mencionó que realizaron las entregas de kits de alimentos correspondientes también según planificación.