Instituto de Biotecnología Agrícola resalta buenas perspectivas de producción sojera en el chaco. Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 09 Noviembre 2020

Foto: inbio.org.py

En contacto con nuestra emisora la ingeniera Estela Ojeda, gerente general del Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO) nos comentó acerca de la visita que realizaron a la zona del chaco como institución específicamente a la cooperativas de Fernheim, Chortitzer y Neuland realizando charlas, como así también presentando las variedades de "SojaPar" que proviene del nombre de "Soja Paraguaya" un producto que han desarrollado desde el 2016 en el mercado por el Instituto de Biotecnología Agrícola junto con el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria. En total 5 son las variedades desarrolladas para la presentación a los productores.

La ingeniera Ojeda detalló que en la región se siembra cerca de 60.000 hectáreas de soja. Los productores actualmente están esperando lluvias que proporcione la humedad adecuada del suelo para el cultivo y que aproximadamente el 95% de los productores agrícolas son ganaderos de la zona, quienes se van involucrando en el rubro de la siembra de la soja como una alternativa de producción para la rotación de las pasturas y controlar la compactación del suelo, también les permite observar el comportamiento de las malezas y por supuesto la alimentación del ganado.

Donde a su vez les permite tener un ingreso siempre y cuando sea positiva la cosecha. En referencia a las perspectivas para lo que se viene en cuanto a la lluvia para los meses de diciembre 2020 a marzo 2021, que muestra condiciones favorables para el cultivo de la soja e incentivan a la siembra y producción de la soja y aprovechar las condiciones climáticas que se está presentando teniendo en cuenta que el suelo chaqueño no requiere de mucho fertilizantes en comparación al suelo de la región oriental y que en costo la diferencia es importante para la producción en la región occidental.

Durante la gira “Soja para el Chaco”, también se realizaron reuniones técnicas con productores y técnicos, en el Servicio Agropecuario de las cooperativas ya mencionadas. Por otro lado en el mercado boliviano se cuenta con las variedades de SojaPar registradas existentes denominada SOJAPAR R24, R19, R75 y la R49 las tres primeras tuvo una buena atención de los productores de la zona, considerando las condiciones similares de clima y suelo.

En cuanto al Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO) es una asociación civil sin fines de lucro, que tiene el propósito de promover un adecuado acceso al país de los productos derivados de la biotecnología agropecuaria y la incorporación ordenada de los mismos a la producción nacional, así como promoción y desarrollo de la investigación de biotecnología nacional.