Gobierno aún no cumplió en su totalidad subsidio de energía eléctrica a las cooperativas del chaco central. Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 25 Septiembre 2020

(Redes y Servicios de Filadeflfia) Foto: fernheim.com.py

El Decreto Presidencial Nº 3769 a través del proyecto de ley Nº 6571/2020 respecto a la exoneración del pago del consumo de energía eléctrica en el artículo 4º inciso c) menciona el periodo de exoneración del pago de las facturas de los servicios básicos de energía eléctrica desde el mes de abril al mes de julio, y luego ampliandose este beneficio hasta el mes de septiembre. En contacto con nuestra emisora el Gerente de Redes y Servicios de Filadelfia el señor Edgar Eitzen mencionó en ese sentido que en el chaco central por medio de las cooperativas quienes distribuyen la energía eléctrica a los usuarios, han cumplido al pie del Decreto también de acuerdo al consumo mencionado en dicho decreto en el inciso a) que comprende la exoneración de consumo hasta 500 kw por mes.

Sin embargo el señor Eitzen mencionó que el gobierno nacional hasta aquí aún no ha cumplido al 100% del desembolso establecido de acuerdo a la exoneración aplicada por las cooperativas, mencionando que los primeros 2 meses han cumplido con el pago tanto a Chortitzer, Fernheim y Neuland. En el caso de Neuland desembolsaron por 3 meses en comparación a las otras cooperativas y quedando pendiente los meses restante. En cuanto al monto total de exoneración asciende a 2.120.000.000 millones de guaraníes de los cuales el gobierno a desembolsado unos 600.000.000 millones de guaraníes específicamente a la Cooperativa Fernheim.

Quedando aún por cobrar la suma que rondaría los 1.500.000.000 millones de guaraníes, por otro lado la Cooperativa Chortitzer su consumo es más debido a la cantidad de usuario con que cuenta, mientras que en Neuland los usuarios son menos. La suma total para las 3 Cooperativas que deben de recibir del parte del Ministerio de Hacienda por el subsidio asciende a los 3.650.000.000 millones de guaraníes por facturas exoneradas hasta la fecha. En ese sentido las autoridades locales tanto gobernación como municipios están con las tratativas del reembolso de las exoneraciones realizadas al usuario.

Finalmente Eitzen destacó que en caso de no recibir respuesta aún del gobierno con respecto al pago del desembolso por la exoneración, cada Cooperativa que distribuye la energía deben de tomar una decisión de como compensar esa suma que fueron exoneradas. Y en ese contexto y en términos sencillo si no paga el gobierno probablemente deberá de pagar el cliente final de forma fraccionada o de alguna u otra manera como también quizás las cooperativas estarían asumiendo esta suma exonerada, pero de esta decisión aún no se ha determinado.