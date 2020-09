Autoridades locales proponen construcción de un hospital propio de IPS en el Chaco Central. Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Foto: Facebook Holger Bergen

En el chaco la población va cada vez más en aumento por ende existe más personas que acceden a un puesto laboral y que por consiguiente también aportan al IPS como parte de lo que exige la ley laboral. En ese sentido en contacto con nuestra radio emisora el intendente del municipio de Filadelfia el Abogado Holger Bergen informó acerca de la cantidad de personas que actualmente aportan al IPS solo en el departamento de Boquerón ya asciende a la fecha a 10.338 asegurados directos. Esto sin entrar en detalles en cálculos por la cantidad de integrantes por familias que fácilmente duplicaría la cantidad.

A raíz de esto en una reunión que el edil municipal mantuvo con la gente de la Dirección de Hospitales del Área Interior del IPS, se planteó devuelta ya que en reiteradas ocasiones el propio intendente, otras autoridades y la población en general clamaba para la construcción de un hospital propio parte del IPS pero que en su momento habían argumentado que no era factible esto debido a que no existían suficiente cotizantes y que no valía la pena realizar dicha construcción ya que demandaba mucha inversión y que la contratación de los servicios de los hospitales privados de la zona eran suficientes, etc.

Pero al enterarse de estos datos, entendieron finalmente que ya es el momento y que se justifica empezar a trabajar en un proyecto de construcción de un hospital con servicio propio del IPS para la zona. El intendente mencionó que al notar el interés por parte de los representantes de IPS de esta necesidad ya automáticamente el edil municipal propuso ya la firma de un convenio para trabajar en conjunto con los municipios del chaco central, la gobernación eventualmente para congeniar esta propuesta. Propiamente ya se genera un entusiasmo luego de la reunión que se mantuvo con los representantes del IPS.

Apartir de ahora estos datos acompañados de la propuesta de la construcción del primer hospital regional de IPS deberá llegar al directorio del IPS, obviamente la propuesta deberá llegar con todos los detalles específicos como ser la ubicación o el lugar para la construcción ya sea el terreno, la dimensión, etc., existen todas estas condiciones solo es cuestión de coordinar con autoridades de los municipios del departamento y la gobernación para aunar ideas y planificar en borrador para definir la presentación del proyecto y que para tal acción el intendente Bergen propone la firma de un convenio entre autoridades.