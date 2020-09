Inician devuelta bombeo desde Puerto Casado Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 10 Septiembre 2020

Foto: Facebook MOPC Paraguay

En contacto con nuestra emisora el Ingeniero Zoilo Benitez encargado de la obra del acueducto para el chaco nos actualizó sobre los trabajo que vienen realizando, recordando que la semana pasada cerraron el bombeo desde la planta de tratamiento instalado en Puerto Casado para la limpieza correspondiente de los reservorios instalados tanto en Loma Plata, Filadelfia y Neuland y verificar en que condiciones está la cañería de los 203,5 km. Y la buena noticia que informan es que el día miércoles 9 de setiembre a las 08.27 minutos iniciaron devuelta el bombeo del líquido vital desde la planta de Puerto Casado hacia Loma Plata.

En estos momentos el agua está en camino en un proceso lento y pausado para ir cargando el extenso tubo de los kilómetros mencionados. En ese sentido tuvieron un inconveniente con el suministro de energía eléctrica en el distrito de Puerto Casado existen permanente cortes y eso dificulta la operación del sistema de bombeo, pese a que poseen con 2 generadores por sobre la capacidad necesaria para realizar los trabajos. El primero sobre el río Paraguay en la toma de agua cruda y la otra instalada en la planta misma. El problema radica en la transferencia de la energía del paso de la ANDE a los generadores.

Y eso implica obviamente un tiempo de reinicio del bombeo pese a que todo está automatizado es decir que es instantáneo requiere simplemente de algunos segundos. Por otro lado estos segundos que dura la transferencia de la energía y pese ello el equipo técnico concluye que esto no es conveniente para un sistema muy complejo como este. Y raíz de eso se han ajustado ciertos parámetros tales así que cuando falta la energía eléctrica automáticamente para la bomba y entonces lo que hacen es arrancar manualmente el generador.

El Ingeniero Benitez mencionó que esta es una operación que lo vienen haciendo durante los últimos 3 a 4 días y analizando todo ese proceso no les pareció conveniente porque realmente sufre mucho todo el sistema así que actualmente están bombeando 100% con los generadores y que hasta el momento están obteniendo buenos resultados, este proceso seguirá hasta tanto se normalice devuelta la energía eléctrica y que ya están trabajando con la gente de la ANDE sobre esta situación.

En relación al trabajo de limpieza en la tubería han realizado en varios tramos con alguna descargas devueltas debido a que en parte se toparon con mucha suciedad aún, pero que la suciedad existen fue de forma parcial y no total y ya lograron subsanar esa parte. También aprovecharon para seguir realizando algunos ajustes, mantenimiento de alguna válvulas precisamente porque en parte el agua no era limpia, etc. En cuanto al tiempo de la llegada del agua devuelta hasta Loma Plata se calcula que entre 4 a 5 días para luego cargar devuelta los otros reservorios y ya realizar la distribución del liquido vital apto para el consumo.