La Municipalidad de Filadelfia establece control en los comercios para el cumplimiento del protocolo sanitario. Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 02 Septiembre 2020

Foto: Facebook Municipalidad de Filadelfia - Paraguay

En contacto con nuestra emisora el Señor Hermes Gonzalez encargado del Departamento de Salubridad de la Municipalidad de Filadelfia manifestó que algunos comercios cumplen debidamente con todas las exigencias según la ordenanza Nº 83/2020 de instalar los elementos sanitarios de aseo ya sea el lavatorio de manos, proveer de jabón, toalla de papel para el secado, un recipiente colocado en un lugar estratégico para depositar los papeles luego del secado y finalmente el alcohol ya sea en liquido o en gel para la desinfección antes del ingreso a los locales comerciales.

Todos estos artículos deben de estar en el lugar adecuado y a la vista de todos los clientes para acceder al lavado, secado y posterior desinfección de las manos y también se debe de verificar el uso de dichos elementos de aseo y desinfección para permitir el acceso a los locales comerciales. El señor Gonzalez mencionó que están realizando los controles pertinentes y que ya encontraron los primeros incumplimientos en la implementación de estas medidas sanitarias mencionadas. No específicamente en la instalación de estos elementos sino en la práctica o el uso de estos elementos.

Algunos comercios menores no cuentan con una persona asignada que pueda exigir el cumplimiento del lavado, secado y desinfección y principalmente el uso del tapaboca. Esto también se debe a que los comercios no cuentan con un guardia debido a la falta de recursos para contar con un personal de seguridad para el control correspondiente. No así los supermercados que si cuentan con personal de seguridad y exigen estrictamente el control de la aplicación del protocolo sanitario antes del ingreso para realizar sus compras correspondientes.

El señor Gonzalez mencionó que la preocupación radica en que la ciudadanía no acata el cumplimiento de estas medidas para el ingreso de los comercios ya sea tanto menores o mayores. Y en razón a eso la ordenanza mencionada la Nº 83/2020 ya fue entregada a todos los comercios. Finalmente el departamento de salubridad insta a la ciudadanía a poder acatar el aseo y la desinfección de las manos para evitar más contagios en nuestra región.