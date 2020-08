Suspenden la edición 47º del Transchaco Rally Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

27 Agosto 2020

Foto: Facebook Transchaco Rally

A través de un comunicado oficialmente dieron a conocer la suspensión oficial de la cuadragésima séptima edición del Transchaco Rally. En contacto con nuestra emisora el señor Edgar Molas presidente de la Comisión Deportiva del Touring y Automóvil Club Paraguayo confirmó que se dieron obligado a suspender el Rally del Chaco debido a la situación actual sanitaria en el país. El señor Molas resaltó que este es un evento muy importante que no se puede estar esperando o especulando para organizar al contrario este es un evento que requiere de una buena organización dentro de los tiempos establecidos.

Al inicio de la pandemia no se esperaba a que lleguemos a la situación actual es más teníamos la esperanza de ser uno de los países con menos impacto pero la cantidad de contagios que actualmente se da a nivel país es impresionante y ascendente. El chaco en ese sentido empieza a ser afectado en gran manera. Es por eso que en primera instancia se esperó hasta el último momento de no suspender ya que varias disciplina deportiva habían tomado la decisión de suspender por completo sus actividades a tal punto que hasta aquí no han reanudado a excepciones de otras disciplinas.

El señor Molas resaltó que en el país vecino de Uruguay ya lograron reanudar sus competencias gracias a que lograron controlar la situación de contagios, sin embargo aquí en nuestro país se da totalmente a la inversa ya estamos pasando por un momento bastante difícil desde que inició todo esto allá por el mes de marzo cuando se registró el primer contagio. En cuanto a la pérdida que va generar no realizar y que se entiende por la situación sanitaria en cuanto a los ingresos económicos y otras cuestiones es bastante grande tanto para los competidores, como para los auspiciantes, etc.

En lo económico se habla de una pérdida de aproximadamente 2.000.000 de dólares, pero que se mantiene latente la esperanza de que la situación será superada, pues es anhelo de todos los involucrados como de la afición misma, celebrar en 2021 la edición que rendirá homenaje al Aniversario N°50 desde aquel primer evento llevada a cabo en 1971.

