Hospital Concordia de Neuland ofrece "Caja de ahorro mi bebé" Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 21 Julio 2020

Foto: neuland.com.py

El Hospital Concordia de Neuland ofrece la oportunidad a padres o futuros padres para la llegada del bebé en la familia, permitiendo anticipos en esta caja de ahorro mi bebé con el fin de amortiguar o cancelar los gastos requeridos para el parto o cesárea en el hospital Concordia. El sistema de uso de esta caja de ahorro mi bebé funciona como una cuenta de anticipo. Desde la primera consulta, cuando están esperando un bebe, los padres pueden acercarse a la caja y allí se les habilitará una cuenta de anticipos.

Tendrán su número de cuenta y cada vez que vengan a las consultas, pueden abonar la cantidad que deseen y se les entregara un recibo de lo que pagaron. Así, a la hora del parto o de la cesárea sólo estarían abonando la diferencia, si es necesario. Esta campaña va dirigida para todas las personas interesadas, en especial para la gente que no tiene ningún seguro médico. En cuanto al tiempo de disposición de uso de esta caja sería desde el momento en que los padres reciben la noticia de un nuevo integrante de la familia.

La iniciativa de esta idea surgió gracias a que las pacientes embarazadas consultaron si existe algún tipo de plan para ir abonando hasta el momento de que llegué el parto. Inicialmente no contaban con este tipo de plan pero a raíz de estas consultas finalmente decidieron dar esta oportunidad para aquellos padres interesados. Referente al aporte no está definido un monto fijo ni tampoco un tiempo establecido para el depósito a la cuenta. Una vez utilizado el monto específico para el parto y en caso de que no se ha utilizado el 100% lo restante se le puede devolver a los padres como también dejarlo en la cuenta.

En cuanto al dinero depositado en la caja de ahorro mi bebé será de uso exclusivo para el momento de la finalización del embarazo. Un punto importante es si por algún motivo el nacimiento del bebé no se produce en el Hospital Concordia pero tuviese alguna indicación del profesional de dicho hospital, entonces el dinero se utilizará a favor de la paciente. Si no existen tal indicación el dinero se guardará para gastos hospitalarios de cualquier índole de la paciente.

Los requisitos para acceder a la caja de ahorro mi bebé, solo se necesita la presencia de la tituar su agenda y su cédula de identidad. su dinero estrá seguro y nadie lo podrá retirar, sólo la titular con cédula de indentidad. Esta información fue brindada a través de una entrevista por la Licenciada Dalvina Wallman encargada de salud pública del Hospital Concordia Neuland.