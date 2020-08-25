Radio ZP-30

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Informe de la Dirección de Meteorología. 07/08/2026.

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Descubrimiento de placa con el nombre del Dr. Iván Vera en el Policlínico municipal de Filadelfia. 07/08/2026.

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A veces no necesitamos tener la razón… necesitamos aprender a escucharnos. En la familia, con los amigos, en el trabajo o con quienes pensamos diferente, los desacuerdos son parte de la vida. Pero… ¿qué hacemos cuando no logramos ponernos de acuerdo? Este sábado conversamos sobre MEDIACIÓN con Gerard Penner, en Caminamos Contigo. Radio ZP30 – La Voz del Chaco Paraguayo Estudio Central, Filadelfia, Dep. Boquerón __ Contáctenos Prensa Español: +595 981 901 278 (en vivo) Recepción: +595 984 610 610 E-mail: noticias@zp30.com.py __ Síganos Instagram: https://www.instagram.com/radiozp30/ Facebook: https://es-la.facebook.com/ZP30.espanol/ #radiozp30 #paraguay #chaco #filadelfia
Mediación I Caminamos Contigo
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Acto de descubrimiento de placa conmemorativa del Policlínico Municipal Dr. Iván Jorge Vera.
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Día del Niño en la Comunidad MAKALAWAIA LOS DÍAS 25 Y 26 de Agosto.
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