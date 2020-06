Ministerio de la Niñez trabaja en prevención de abusos Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Foto: www.unicef.org/paraguay

En conmemoración al Día Nacional Contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes del Paraguay que se recordó el 31 de mayo pasado el Ministerio de la Niñez y Adolescencia sigue impulsando la campaña "Tu denuncia es la vacuna contra la violencia a niños, niñas y adolescentes" #HaceTuParte #TodosSomosResponsable. En ese marco en contacto con nuestro emisora el señor Eduardo Sosa Director General de Promoción y Protección de Derechos del MINNA mencionó sobre los datos de abusos registrados a través de las denuncias en un promedio de 300 casos de denuncias de forma mensual registradas el año 2019.

Y en esto año 2020 ya antes de la pandemia entre los meses de enero, febrero y marzo ya se ha registrado un promedio de 250 casos de denuncias. El funcionario de dicho ministerio resaltó que ciertamente en el tiempo de cuarentena disminuyeron los casos de denuncias, lo cual no significa que no haya casos de abusos sino que la probabilidad de posibles denuncias sean circunstanciales. Uno de los factores también es que los victimarios son personas muy cercanas al entorno familiar y eso es un factor a que las denuncias no sean realizadas.

El director de protección de derechos del niño insta a realizar la denuncia correspondiente en caso de tener conocimiento sobre algún hecho de abuso a través de los mecanismos existentes y darle la aplicación correspondiente de acuerdo a la campaña que impulsan y al peso de la ley al agresor o abusador. El señor Sosa remarca devuelta la frase #HacéTuParte y denunciar al fono ayuda que es el 147 del ministerio de la niñez disponible las 24 horas que no solamente es para denuncias sino también para recibir orientación ante algún caso abuso y también por supuesto al 911 con al policia nacional.