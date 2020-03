Gobierno aplicará fuertes sanciones a quienes no acatan decreto Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Esta mañana el Presidente de la República convocó a titulares de varios entes públicos Ministerio de Salud Pública, Dirección de Migraciones, Dinac, Cancillería Nacional, Ministerio del Interior y Dirección Nacional de Aduanas. Todas estas entidades por dirección del Ejecutivo Presidencial tomarán acciones precisas como ser por parte del Ministerio del Interior el responsable de dicho Ministerio Euclides Acevedo ha mencionado que para tomar medidas que guardan relación con esta pandemia y que como ministerio del interior estan obligados a aplicar algunas medidas excepcionales.

El ministro mencionó que una garantía constitucional absolutamente intransferible no negociar ni siquiera discutible es la salud pública y está garantizada en el artículo 68 de la constitución no solamente se garantiza la salud pública si no se obliga a los ciudadanos a acatar a todas las medidas sanitarias que hagan referencia a la salud pública desde hoy a partir de las 20 horas hasta las 4 de la mañana la circulación de personas y vehículos será absolutamente restringida. Así también el derecho a la circulación se va a restringir con el objeto de ser drásticos con respecto a la cuarentena que no es otra cosa que el aislamiento por eso se va a decretar el estado de emergencia sanitaria para respaldar la resolución del ministerio de salud pública de cuarentena sanitaria.

Por otra parte el Ministro mencionó que están respaldado por el artículo 13 del código sanitario que faculta al Presidente de la República ha tomar medidas extraordinarias entre las que se encuentran la que acabamos de señalar es más alta que el que dio la la cuarentena establecida en el código sanitario el que viola la ley del medio ambiente que contempla en su artículo 10 dice que tendrá una privativa de libertad de 12 a 18 meses y una multa que asciende de 8.000.000 a 40.000.000 de guaraníes.

Finalmente el Ministro Euclides exhortó a acatar el decreto Presidencial y mencionó que la policia nacional va aplicar estas medidas siempre en respaldo de lo que ha resuelto el ministerio de salud y la aplicación del artículo 68 de la constitución nacional y que estamos en una situación seria y esta medida lo tomamos a aquellos ciudadanos solidario a los ciudadanos responsables a. Esas familias que efectivamente protegen a sus chicos y adultos mayores integramente.