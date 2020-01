Cosecha razonable de soja repuntará la economía local Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 28 Enero 2020

Foto: Capeco.org.py

El Ing. Hector Cristaldo Responsable de la Unión de Gremios de Productores apuntó a la producción de soja haciendo una comparación a lo que fue el año pasado con respecto a la siembra y cosecha donde se arrancó con dificultades pero después se normalizaron las lluvias y eso ayudó a tener lo justo y necesario pero suficiente como para tener el optimismo que se está proyectando para este año. Si bien mientras la soja no se cosecha y no se deposita en el silo no termina el trabajo y por ende no se pueden dar números, el Ing. Cristaldo destacó que el desarrollo de las parcelas están muy bien.

A raiz de esto pinta una cosecha razonablemente buena de la soja, después de la magra cosecha del año pasado eso es una buena noticia. Y apunta a la recuperación de la economía Paraguaya apartir del buen resultado del campo, y normalmente es así un año de buena cosecha es un buen año económico del Paraguay y una mala cosecha es un mal año económico como la que vivimos el año pasado. Apartir del buen trabajo en el campo arranca todo ya que es el gran motor de la economía tanto como en la agricultura, en la ganadería y el sector forestal son los tres pilares fundamentales para el progreso económico de nuestro país y eso puede percibir ya en este año con los trabajos ya realizados.

Con respecto a la exportación el ing. Cristaldo mencionó que demanda siempre hay, el precio sería uno de los motivos quizás que estaría influyendo su comercialización al mercado internacional y a veces son variables económicas como la oferta y la demanda, en otras ocasiones la situación es más politica como la de Estado Unidos con China que complicó todo y que aparentemente de dislumbra alguna que otras soluciones pero que todavía no se siente en los precios que estan relativamente flojos.