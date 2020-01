Carne Paraguaya sigue teniendo buena aceptación en el mercado internacional Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 09 Enero 2020

Foto: nanduti.com.py

Según el Presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne el Sr. Korny Paul el mercado de la carne en el vecino país de Brasil no se pudo enviar la misma cantidad o superar del año 2018 en comparación al año pasado 2019 debido a la diferencia de precio con el mercado local que fue mínimo pero que influyó de igual manera. No obstante mencionó el Sr. Pauls que si no se pudo igualar o aumentar la venta de la carne en el mercado Brasilero no dependemos del mismo, ya que también tenemos otros mercados donde fácilmente podemos ubicar y a buen precio.

Por ejemplo el mercado Taiwanés es muy seguro y estable por la demanda en una buena cantidad especialmente en algunos cortes sin hueso en su mayoría y que dan una buena rentabilidad y no deja para nada en situación de preocupante la exportación. Así también el mercado de Israel es buen cliente para nuestro país con altas demandas en cantidad cada año. Con las menudencias también el mercado es interesante ya que Rusia es el mercado que pide la parte de lengua, higado y corazón, también el mercado brasilero gusta del corazón.

En Hong Kong y Vietnam piden el mondongo y el librillo, en tanto que en Africa de preferencia les gusta el riñón, destacando que el precio es menos en comparación obviamente a lo representa los cortes de carne. Nuestro país cuenta con 11 frígorificos que reúne los requisitos para la exportación, y se faenaron 1.750.000 animales el año pasado para la exportación y que en números ha sido 100.000 animales que el año pasado.