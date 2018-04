Educación Cívica con miras a las elecciones Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 11 Abril 2018

El dia de hoy como cada miércoles y hasta el próximo miércoles 18 recibimos la visita de la señora Mirian Estigarribia de Pérez encargada de la oficina regional del Tribunal Superior de Justicia Electoral con la intención de reforzar la educación cívica con miras a las elecciones generales para el 22 de abril, en esta ocasión la señora Estigarribia de Pérez instó devuelta a ejercer el derecho de voto todos sin excepción de personas, de cultura, creencia o de cargo alguno apartir de 18 años en adelante ya que esto es un derecho a cumplir según el código electoral paraguayo.

En el artículo 4 menciona.- El voto es universal, libre, directo, igual, secreto, personal e intransferible. En caso de duda en la interpretación de este Código se estará siempre a lo que sea favorable a la validez del voto, a la vigencia del régimen democrático representativo, participativo y pluralista, en el que está inspirado y a asegurar la expresión de la auténtica voluntad popular. El ejercicio del sufragio constituye una obligación para todos los ciudadanos habilitados, cuyo incumplimiento será sancionado conforme lo establece el artículo 332 de este Código.

En el segundo párrafo menciona de que el sufragio constituye una obligación para todos los ciudadanos habilitados y que en caso de incumplir con esta ley de no ejercer el derecho al voto se menciona que habrá sanción conforme al artículo 332 de este mismo código.

Artículo 332.- Abonarán una multa de quince a treinta jornales mínimos para actividades diversas no especificadas quienes:

a) voten mediando inhabilitaciones establecidas en el artículo 91 de este código;

b) siendo secretarios o funcionarios del Registro, omitieren comunicar las inhabilitaciones o sus levantamientos; y,

c) violen las prohibiciones establecidas por la autoridad pública en materia de utilización de altavoces.

Los que infringieren lo dispuesto en el artículo 4º de este Código serán sancionados con una multa equivalente de medio a un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas.

Apesar de que esta ley está vigente no existen un organismo que aplique la ley a aquellos ciudadanos que no acceden al voto y hasta se habla de multa pero esto no se ha aplicado hasta la fecha en todos los sufragios que se han llevado a cabo hasta aquí.