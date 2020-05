Producción láctea sigue firme en el chaco Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 27 Mayo 2020

Foto: www.chortitzer.com.py (Planta de leche Cooperativa Chortitzer)

La Colonia Menno está catalogada como una de las mejores en producción láctea a nivel país y en sentido en contacto con nuestra emisora el gerente general de la Cooperativa Chortitzer el señor Randy Ross Wiebe nos informó sobre la situación actual de la producción lechera teniendo en cuenta la pandemia a nivel mundial y que por ende fue ha sido afectado nuestro país en diferentes rubros de producción en varios aspecto que aportan a la economía no así a los servicios básicos de consumo alimenticio. Y dentro de ese rubro la producción láctea continuó con los trabajos durante el tiempo de la cuarentena.

El señor Wiebe aseguró que hasta aquí el trabajo productivo no ha sido afectado en su totalidad en este rubro y confían que están bastante bien teniendo en cuenta la pandemia actual pero también sabiendo que es uno de los productos que forma parte del consumo alimenticio diario de la sociedad y que en ese aspecto el desempeño de la producción, el acopio y la comercialización dieron continuidad. Por otro lado el señor Wiebe afirmó que de manera increible hasta se mantuvo el precio de comercialización a nivel país que representa el 80% de la economía de comercialización en este rubro.

Dentro de los meses de marzo y abril incluyendo hasta aquí el mes de mayo se mantuvo firme todo lo mencionado. Donde si tuvo una incidencia negativa es en el mercado internacional que exportan un 20% donde se vió afectado debido a la situación económica actual durante los meses de marzo y abril pero ya desde este mes de mayo una parte se volvió a reactivar pero con precios bastante inferior. Si embargo a nivel nacional todo sigue firme y eso mantiene fuerte este rubro. Actualmente uno de los factores que si preocupa es la actual sequía que vive el chaco devuelta en esta época.

Los productores no lograron reforzar el forraje ya que el verano pasado tampoco se ha registrado suficiente cantidad de lluvia y eso empieza a preocupar en algunos puntos de zona productiva puntualmente hacia la zona de Lolita, Paratodo y alrededores. En caso de que esto continúe sería una situación catastrófica mas que la pandemia actual y esperando que pronto se puedan registrar lluvias importantes a pesar de que el pronóstico no estan favorable en los próximos meses en cuanto a precipitaciones. Pero confiando a que no se llegue a este análisis.

Referente a algunos datos actualmente son unos 650 productores que trabajan a dario con la producción láctea, en cuanto a la cantidad de litros de producción a diario asciende a los 360.000 litros día tras día incluyendo domingos y feriados con 2 ordeñes por día el primero por la mañana y el segundo por la tarde. El circulo de trabajo culmina con el acopio por parte de la Cooperativa que cuenta con su propia flota de transporte para retirar el producto llevarlo a la fábrica para su tratamiento correspondiente y posteriormente ya para su comercialización final.