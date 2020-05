Amplían y mejoran Centro de Salud distrital de Irala Fernandez Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 25 Mayo 2020

Foto. Facebook Municipalidad de Tte. 1ro. Manuel Irala Fernández

El director del centro de salud distrital del municipio de Teniente Primero Manuel Irala Fernández el Dr. Ovidio Rolón brindó detalles a nuestra emisora de las mejoras y ampliaciones realizadas en dicho centro sanitario. En el marco de la pandemia del Covid-19 todos los departamentos se organizaron elaborando un organigrama y en ese sentido el centro de salud del distrito queda como un centro polivalente atendiendo todas las afecciones existentes y también preparándose para lo que podría presentarse para un posible desborde del virus y tengan que atender casos sospechosos o con Covid positivo.

El Dr. Rolón mencionó sobre el reacondicionamiento de unas de la salas de adultos específicamente la sala 3 para atender exclusivamente casos de afecciones respiratorias y aislar por precaución de los demás pacientes ya que en caso de que llegue a ingresar el virus del covid estén con el distanciamiento correspondiente así como está dispuesta las medidas correctivas del flujo de pacientes, en resumen la idea de este reacondimiento fue ver el espacio para posibles casos respiratorios y sus equivalentes y desde luego sin descartar en caso de presentarse sospechosos o confirmados del Covid-19.

Esta acción fue posible gracias al consejo local de salud con el apoyo del intendente municipal actual el Lic. Cecilio Ramón lópez ya que ha sido una inversión importante debido a que en cuanto a la ampliación se trabajó netamente a la parte infraestuctura relacionado a levantamiento de pared, pintura, instalación de aire acondicionado, etc., no así aún con la parte de equipos siendo este el siguiente proyecto. Según el Dr. Rolón el equipamiento corre netamente a cargo del ministerio de salud. El Dr. Rolón destacó que la obra ya fue entregada y ya están con la instalación de cama, oxigeno, etc., para recibir a los pacientes.