Ministro de Obras Públicas en entrevista exclusiva con ZP30. Tema: Ruta Transchaco Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 27 Abril 2020

Foto: Facebook MOPC Paraguay

El Ministro de Obras de Públicas nos informó sobre los avances de la Ruta Transchaco Carlos Antonio Lopez también conocida como la Ruta Nª 9, consultado sobre si los trabajos fueron afectados por la pandemia actual el titular de la cartera de obras mencionó que en su momento el inconveniente mayor que tuvieron fue a causa de la epidemia del dengue específicamente los meses de enero y febrero golpeó bastante a los trabajadores en algunas de las obras pero que felizmente todos lograron superar y se reincorporaron devuelta a los trabajos.

Mientras que en materia del Covid-19 o coronavirus no han registrado ningún caso positivo hasta aquí, y en ese sentido han aplicado todas las medidas preventivas sanitarias recomendadas por el ministerio de salud que se observa a diario y que los mismos trabajadores ya se acostumbran en implementar las medidas como por ejemplo a convivir con tapabocas, a mantener la limpieza en el entorno, a lavarse las manos constantemente con alcohol, tomar distancia, no comparten tereré ni mate, etc.

El Ministro Wiens destacó además que los trabajadores como cualquier ciudadano tienen su descanso correspondiente en tiempo y forma, pero que el equipo está trabajando sin pausa y que están a un ritmo y avance importante con los trabajos de acuerdo al plan. Resaltó que en la Ruta Transchaco específicamente en los Lotes 5 (km 326 - km 390), Lote 6 (km 390 - km 450) está en un vertiginoso avance. Mientras que el tramo 8 que son los accesos a las colonias se están terminando los diseños de obras que ya presentó el consorcio o la empresa ganadora ya se ha firmado con la empresa fiscalizadora.

Y eso implica que los trabajos en los accesos a las colonias arrancarán en breve, en tanto que el Lote 7 que comprende desde el km 450 al km 525 que abarca desde Villa Choferes hasta la ciudad de Mariscal Estigarribia y que ya están instalando su campamento actualmente en la zona de cruce Toledo, esperando a que terminen su trabajo de diseño de obras en 2 meses más para luego empezar las tareas con todo su potencial en maquinarias.

Con respecto a la duplicación ya están en un avance importante en cuanto al ensanchamiento que sería la nueva calzada donde ya está practicamente acondicionado una buena parte para arrancar con la capa asfaltica y con la ruta ya existente que actualmente se utiliza hasta hoy para el viaje diario se va a reasfaltar entendiendo mejor de tener actualmente 6 metros y medio va pasar a tener 7 metros la calzada para el transporte y la banquina asfaltada de 2 metros y medio cada lado lo que significa que la ruta tendrá una ancho total de 12 metros.

Así también se están terminando los pliegos de los lotes 1 al 4 desde el km 50 Cerrito hasta el km 325 Rio Verde que es la parte que falta licitar y que si todo sale bien con las presentaciones de los pliegos todo hecho la idea es presentar la próxima semana se pueda subir al portal de Contrataciones Públicas a más tardar los primeros días del mes de mayo donde inicia el proceso licitatorio de la otra mitad de la Ruta Transchaco que está pendiente.

El Ministro recordó también el plazo de entrega del trabajo desde la orden de inicio tienen 24 meses para entregar desde el lote 5 hasta el lote 8 y posteriormente tienen los 4 años siguiente para el mantenimiento.