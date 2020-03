15 Aprehendidos en el departamento por no acatar cuarentena Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 23 Marzo 2020

Según el reporte policial brindado por la Dirección de Policía del Departamento de Boquerón a través de sus diferentes dependencias ha dejado un total de 15 aprehendidos todos por no acatar el decreto a nivel país de estar cuarentena donde se insta hasta la fecha de no salir de sus casas en caso de necesidad o urgencia. Entre otros procedimientos también se incautaron 6 vehículos se procedió a la verificación de 9 personas (entre paraguayo, venezolano y brasileño) que ingresaron de (Argentina, Chile y Venezuela) a nuestro País en esta última semana, que según los profesionales médicos los mismos no presentan síntomas algunos con relación a la epidemia. A continuación se detalla el reporte policial desde la fecha 16 del corriente mes Marzo hasta el domingo 22 del mismo.

En Virtud a los Decretos Presidenciales N° 3442/2020 “Mitigación”, 3456/2020 “Emergencia Sanitaria” y su Ampliación N° 3478/2020 “De la Restricción de Circulación”, y de la Resolución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en la que Establecen las Nuevas Medidas, en el marco de la Emergencia Sanitaria Declarada Ante el Riesgo de Expansión del Coronavirus (Covid-19) y Plan de Operaciones de la Policía Nacional, hasta el momento fueron aprehendidos 15 personas, la incautación de 6 vehículos y la verificación de 9 personas (entre paraguayo, venezolano y brasileño) que ingresaron de (Argentina, Chile y Venezuela) a nuestro País en esta última semana, que según los profesionales médicos los mismos no presentan síntomas algunos con relación a la epidemia:

APREHENDIDOS:

1) ARIEL PANGUATEM MACIEL, p, nativo de la parcialidad Enlhet, s, de 24 años de edad, con C. I. N° 3859231, domiciliado en la Comunidad Nativa Cacique Mayeto (Interviniente Personal de la Comisaría 1ª Filadelfia).

2) WILSON RENE TORALES MORINIGO, p, s, de 29 años de edad, con C. I. N° 5586703, domiciliado en la localidad de Villa Choferes del Chaco (Interviniente Personal de la Comisaría 2ª Villa Choferes del Chaco).

3) VIRGILIO CANIZA GONZÁLES, p, s, de 18 años de edad, con C. I. N° 6.723.775, domiciliado en la localidad de Villa Choferes del Chaco (Interviniente Personal de la Comisaría 2ª Villa Choferes del Chaco).

4) ALEJANDRO OVELAR DIAZ, p, s, de 21 años de edad, con C. I. N° 5.655.251, domiciliado en la Ciudad de Mcal. Estigarribia (Interviniente Personal de la Comisaría 6ª Mcal. Estigarribia).

5) HECTOR ADRIANO CHAMORRO ARCE, p, s, de 61 años de edad, con 4.284.692, domiciliado en la Ciudad de Mcal. Estigarribia (Interviniente Personal de la Comisaría 6ª Mcal. Estigarribia).

6) CESAR ANTONIO SOS, p, c, de 50 años de edad, C. I. N° 2044799, oriundo de Gral. Elizardo Aquino - personal de seguridad privada de la Empresa Ranger (Interviniente Personal de la Comisaría 1ª Filadelfia).

7) RICHARD DAVID ZARACHO DOMINGUEZ, p, s, 20 años de edad, C. I. N° 5.915.540, domiciliado en Loma Plata (Interviniente Personal de la Comisaría 3ª Loma Plata).

8) ARIEL LOPEZ MARECO, p, s, 24 años de edad, C.I. N° 6.643.869, domiciliado en Loma Plata (Interviniente Personal de la Comisaría 3ª Loma Plata)

9) ALBERTH FRANCISCO LOPEZ MARECO, p, s, 18 años de edad, C.I. N° 7.335.484, domiciliado en Loma Plata (Interviniente Personal de la Comisaría 3ª Loma Plata)

10) ALCIVIADES AYALA, p, s, 26 años de edad, C.I. N° 7.357.910, domiciliado en Loma Plata (Interviniente Personal de la Comisaría 3ª Loma Plata)

11) RODRIGO JAVIER OJEDA LOPEZ, p, s, 22 años de edad, C.I. N° 6.958.601, domiciliado en Loma Plata (Interviniente Personal de la Comisaría 3ª Loma Plata).

12) DELIA GUAINER JARA, p, s, de 30 años de edad, con C. I. N° 4.890.565, domiciliada Comunidad Nativa Yvopey Renda – Misión Guaraní de la Ciudad de Filadelfia, (Interviniente Personal de la Comisaría 1ª Filadelfia).

13) JUAN MIGUEL VARGAS PORTILLO, p, s, 28 años de edad, C. I. N° 4.717.754, domiciliado en la localidad de Villa Choferes del Chaco (Interviniente Personal de la Comisaría 2ª Villa Choferes del Chaco).

14) LOURDES SOLEDAD MEZA VILLALBA, p, s, de 20 años de edad, con C. I. N° 8.012.660, domiciliada en la localidad de Villa Choferes del Chaco (Interviniente Personal de la Comisaría 2ª Villa Choferes del Chaco).

15) ARECELY CATALINA TINTEL RIOS, p, s, de 24 años de edad, con C. I. N° 7.099.507, domiciliado en la localidad de Villa Choferes del Chaco (Interviniente Personal de la Comisaría 2ª Villa Choferes del Chaco).

VEHÍCULOS INCAUTADOS:

I) Kenton, modelo C110, color azul, Matrícula N° 538-AACX;

II) Motocicleta de la marca Kenton, modelo Top 125, color negro, sin matrícula;

III) Camioneta marca, Volkswagen, modelo Saveiro CL 1.8 MI, color blanco, año 1998, Matricula N° AFC-022 Py.

IV) Motocicleta marca Kenton, modelo Gl 150 cc, color azul, año 2017, Chapa N° 649-LAJ Py.

V) Automóvil marca TOYOTA, modelo ALLION, color negro, año fab. 2008, sin chapa.

VI) Automóvil de la marca Toyo, modelo auris, color perla, año 2007, Chapa N° ZAR-005 Py.

PERSONAS VERIFICADAS:

a) VICTOR ISAAK WALL, p, c, de 61 años de edad, con C. I. N° 804.002, domiciliado en la Aldea 20 - Hohenau.

b) EDITH ISAAK DE ISAAK, p, c, de 60 años de eda, con C. I. N° 897.620, domiciliado en la Aldea 20 - Hohenau.

c) KLAUS JANZEN, p, c, de 61 años de edad, con C. I. N° 1.238.599, domiciliado en la casa N° 272, ubicada sobre la Avda. Trébol de la Ciudad de Filadelfia.

d) ROSWITHA SCHMIDT DE JANZEN, p, c, de 59 años de edad, con C. I. N° 802736, domiciliada en la casa N° 272, ubicada sobre la Avda. Trébol de la Ciudad de Filadelfia.

e) ANYELO ANTONIO ACEVEDO RIVAS, venezolano, mayor de edad, con Documento de Identidad Venezolano N° 25.079.960.

f) GEDIEL DELEO SILVA, brasileño, c, de 35 años de edad, C. I. N° 8.625.007, domiciliado en Loma Plata.

g) ROBERIO SOUSA DOS NASCIMENTO SILVA, brasileño, c, de 36 años de edad, C.I. P. N° 8.652.961, domiciliado en Loma Plata.

h) FRANCISCO MANUEL ENCISO MONTILLA, español, mayor de edad, con Pasaporte N° AAH473814, Hospedada en el Hotel Florida de Filadelfia.

i) DALILA NOELIA BARUA RUIZ DIAZ, p, s, de 44 años de edad, con C. I. N° 2004978, Hospedada en el Hotel Florida de Filadelfia.

En este Departamento no se ha constatado ninguna persona aislada con padecimiento de coronavirus (Covid-19) ni con nexo epidemiológico, sigue el operativo estableciéndose acciones coordinadas con efectivos policiales de la Dirección de Policía de Boquerón, con apoyo de personal de las FF. AA., Personal de Transito de los diferentes Municipios, Bomberos Voluntarios, personal de la Salud y otros,.//..

En la ejecución del control de las disposiciones en cuanto a la restricción horaria para la circulación de personas y vehículos (conforme a los parámetros establecidos en cuanto a la intervención policial) y las debidas orientaciones a los pobladores sobre el rigor de la normativa que impera un estricto acatamiento, sobre pena de las sanciones previstas por su inobservancia.

LUNES 16/03/2020.

Sin novedad.

MARTES 17/03/2020.

Sin novedad

MIÉRCOLES 18/03/2020.

COMISARIA 3ª LOMA PLATA COMUNICA: SUPUESTO HECHO DE ESTAFA, desconociéndose fecha y hora exacta, vía telefónica en el mes enero del año en curso, víctima el ciudadano DIEGO OVELAR CENTURION, p, s, de 31 años de edad, C. I. N° 5.395.975, domiciliado en Loma Plata, consistente en 2.700.000 Gs., supuestamente a cambio de repuestos de motor, por parte de persona/s desconocida/s.

COMISARIA 5ª LA PATRIA COMUNICA: SUPUESTO HECHO DE ABIGEATO, ocurrido el día de la fecha 18/03/2020, en la Estancia Piro´y ubicado a la altura del Km 623 Ruta Internacional N° 9 Carlos A. López “Transchaco”, presumiblemente en horas de la noche, consistente en un animal vacuno (vaca) de pelaje rojo, carimbo 8., por parte de persona/s desconocida/s.

JUEVES 19/03/2020.

Sin novedad.

VIERNES 20/03/2020.

COMISARIA 3ª LOMA PLATA COMUNICA: SUPUESTO HECHO DE SUICIDIO POR AHORCAMIENTO, ocurrido el día de la fecha 20/03/2020, a las 05:30 horas, vivienda ubicada en la Comunidad Nativa Pesempo´o de Loma Plata, víctima el adolecente M. S. O., p, nativo de la parcialidad ENGLET, de 14 años de edad, C. I. N° 5.804.512, hijo de CARLOS SERVIN GONZALEZ, con C. I. N° 3.572.834 y TINA OJEDA DE SERVIN, domiciliado en el lugar del hecho.

COMISARIA 2ª VILLA CHOFERES DEL CHACO COMUNICA: AVERIGUACIONES REALIZADAS CON RELACIÓN A UN AUDIO PUBLICADA EN LAS REDES SOCIALES (VÍA WHATSAPP) SOBRE UNA PERSONA QUE FUE ASISTIDA EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO CON SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS (COVID-19), el día de la fecha 20/03/2020, a las 13:00 horas, en el Hospital Materno Infantil de Villa Choferes del Chaco, a raíz de una publicación de un audio que fuera reportado por una persona de voz masculino sobre un paciente con síntoma de dicha enfermedad promoviendo miedo y pánico a la población, efectivo policial de dicha dependencia se constituyeron en el mencionado nosocomio, donde el Director del Hospital Dr. DIEGO SCALZADONA, manifestó que hasta el momento no ha pasado por las instalaciones ninguna persona con síntomas compatibles con coronavirus ni con nexo epidemiológico y que el audio que está siendo divulgada es totalmente falsa

COMISARÍA 3ª LOMA PLATA COMUNICA: SUPUESTO HECHO DE LESIÓN CORPORAL (HERIDA POR DISPARO ACCIDENTAL DE ARMA DE FUEGO – RIFLE CALIBRE 22), ocurrido el día de la fecha 20/03/2020, a las 18:00 horas, en la v/p a la altura del Km 325 Ruta Internacional N° 9 Carlos Antonio López - zona Rio Verde Dpto. Pdte. Hayes, resultando el ciudadano LEONARDO CONTRERA RUIZ DIAZ, p, s, de 24 años de edad, con C. I. Nº 6.030.077, oriundo de Tebicuarymi, domiciliado laboralmente en el campamento de la Empresa Concret Mix S. A., ubicado en la Localidad de Rio Verde, quien presenta herida a la altura del pecho lado derecho sin orificio de salida, producida por arma de fuego.

SÁBADO 21/03/2020.

COMISARIA 13ª CRUCE BOQUERÓN COMUNICA: SUPUESTO HECHO DE LESIÓN CORPORAL (HERIDA PRODUCIDA CON ARMA BLANCA PRESUMIBLEMENTE CUCHILLO, ocurrido el día de la fecha 21/03/2020, a las 03:45 horas aprox., en la vivienda ubicada en Villa Primer Presidente, victima el ciudadano RICHAR HERNAN AYALA, p, s, de 21 años de edad, con C. I. Nº 7.495.130, domiciliado en Villa Boquerón, desconociéndose al supuesto autor.

SECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA DE FILADELFIA COMUNICA: INCAUTACIÓN DE VEHÍCULO POR CARECER DE DOCUMENTO, realizado el día de la fecha 21/03/2020, a las 22:00 en la v/p de la Comunidad Nativa Uj´e Lhavos de la Ciudad de Filadelfia, consistente en una motocicleta de la marca Kenton, modelo C110, color azul, Matrícula N° 538-AACX, del poder del ciudadano NORBERTO RAIMUNDO CASTRO PEREZ, p, nativo de la parcialidad Nivacle, s, de 24 años de edad con C. I. N° 6.741.288 domiciliado en la mencionada comunidad, el mismo no presentó ningún documento que acredita ser el propietario del biciclo. .

DOMINGO 22/03/2020.

COMISARIA 6ª MCAL. ESTIGARRIBIA COMUNICA: SUPUESTO HECHO DE MUERTE SÚBITA, ocurrido el día de la fecha 22/03/2020, a las 13:00 horas aprox., en el predio baldío Municipal del Barrio San Antonio de Mcal. Estigarribia, víctima CLAUDIO CHAPARRO VILLALBA, p, s, de 35 años de edad, indigente, con C. I. N° 5.487.354, oriundo de la Ciudad de Gral. Aquino del Dpto. San Pedro.

COMISARÍA 3ª LOMA PLATA COMUNICA: LESIÓN CORPORAL – HERIDA CON ARMA BLANCA PRODUCIDA PRESUMIBLEMENTE (CUCHILLO), ocurrido el día de la fecha 22/03/2020, a las 14:30 horas aprox., en la v/p calle Moringa c/ Ruta Acceso Loma Plata, resultando víctima OSVALDO MENDEZ ARZA, p, s, de 31 años de edad, nativo de la parcialidad Toba Maskoy, C. I. N° 6.007.051, oriundo de Benjamin Aceval, quien presenta heridas en la cara, muslo izquierdo, antebrazo lado derecho, a la altura del pecho lado derecho, corte superficial en el cuello y hematoma ambos ojos, presunto autor un tal HUGUITO, nativo de la parcialidad Sanapana, cuyos datos desconoce.