Propuesta de prórroga para el pago de patente y licencia de conducir a los municipios del chaco central Escrito por Hugo Peralta

Createdo: 17 Marzo 2020

El Intendente del distrito de Filadelfia aclaró que la prórroga del pago de la obligación de ponerse al día con la renovación de habilitación y licencia de conducir rige para el mencionado distrito a pesar de que logró conversar con sus pares de los otros distritos y que hay una propuesta de que pueda aplicarse para todos los distritos del chaco central pero no hubo un consenso al respecto y que ya queda a consideración de cada municipio a que tome la decisión de poder aplicar está prórroga debido a la situación de público conocimiento sobre la declaración de emergencia sanitaria en el país y el decreto por parte de la Presidencia de no aglomerarse para la no expansión del covid-19 conocido como Coronavirus.

El Edil también mencionó sobre la situación actual que aún sigue vigente sobre la epidemia del dengue y que sigue preocupando a pesar de los casos reportados han disminuido pero que de igual manera no hay que centrar la atención solo en el coronavirus sino que el dengue está presente y no hay que bajar la guardia estar alerta y aprovechar este tiempo de que la gente se mantienen en sus casas para insistir con los métodos de seguir verificando la acumulación de agua ya que incluso en estos días se han presentado algunas gotas de lluvias y que es propicios para los posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Finalmente el Intendente habló sobre el proyecto de pavimentación de la zona urbana o céntrica de la ciudad que según los planes está previsto la pavimentación de 17 kilometros en total incluyendo las calles principales y más transitada pero que lastimosamente el presupuesto para este trabajo es imposible cubrir para el municipio de forma solitario con fondos propios pero que con un trabajo en conjunto de otras instancias y que están realizando las gestiones para llevarse a cabo. Dentro del plan maestro está empezar este año los trabajos e iniciar sobre la calle caraya ya que es un eje de la ciudad que une los barrios Amistad con Florida y Dollinger también la comunidad Cacique Mayeto y la comunidad Ujhelavos y finalmente como referencia principal está la sede de la Gobernación de Boquerón.