Hospital de Filadelfia anuncia protocolo ante casos de cuadros respiratorios Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 13 Marzo 2020

El Director médico del Hospital de Filadelfia el Doctor Allain Toews conversó con nuestro equipo periodístico y comentó acerca del coronavirus y también del protocolo a implementar en el Hospital de Filadelfia ante esta situación presentada en el país. En resumen, mencionó que el coronavirus es un virus que ya existió hace un tiempo atrás y que experimentado varias modificaciones genéticas que tuvo a lo largo en forma espontánea y que ésta tiene la particularidad ya que es muy contagiosa pero que no es más letal que la influenza tiene los síntomas similares y el porcentaje de muerte es lo que a la gente le genera pánico es el 2% comparado al 5% de influenza.

El Doctor Toews destacó que este virus es más contagioso. Entonces con influenza se contagian 100 y con el COVID-19 se contagian 1000. Ahora el 2% de 1000 siempre son más que el 5% de 100. Ahora el 80% de la gente va a tener un caso leve o asintomático esa es otra característica que preocupa, entonces hay gente que son portadores y que están contagiando y que son otros los que se enferman y las medidas a tomar es la prevención de cuando alguien sufre cualquier tipo de afección de cuadro respiratorio.

Esas recomendaciones son lavarse las manos frecuentemente usando alcohol en gel en todo caso él no tocarse la cara porque pueden entrar por la mucosa de la nariz, la boca, la población en general debería dejar de tomar tereré con otra gente. Esas son las medidas generales. Ahora con respecto al pánico que se escucha y observa en la sociedad en las últimas semanas están entrando muchas llamadas porque el gobierno mismo tomó ciertas posturas que parecen correctas.

El Doctor Toews recomienda a la gente no vaya a consultar por cualquier cosa a no ser que sea un caso de gravedad y que necesite un control estricto. Los casos de prioridad que se están atendiendo son los cuadros respiratorios, casos de influenza, casos de dengue por supuesto también y que ya no son tanto. Y actualmente ya cuentan con un consultorio específicamente para cuadros respiratorios aquellos pacientes que se acercan con esta afección automáticamente le realizamos 3 preguntas claves para ser descifrado si tiene dolor de garganta, si tiene tos, o si tiene problema respiratorio.

Si tiene o no fiebre eso es algo adicional, si padece de estas tres cosas automáticamente se pone una mascarilla y se la pasa a un consultorio de respiratorio donde allí el personal va a estar con indumentarias apropiadas según el protocolo del ministerio, así mismo también estamos preparado también por si se desencadena una epidemia que hasta ahora no se ha dado. Si hubiere casos la mayoría va a ser tratado en su hogar. Y de acuerdo a la clasificación de gravedad no porque sea un caso de sospecha ya tiene que estar internado.