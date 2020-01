Apertura del puente que une Gral Díaz con Linea 32 Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 29 Enero 2020

Foto: Facebook MOPC Paraguay

El Ministerio de Obras de Públicas sigue realizando trabajos en el Chaco Paraguayo y dentro de la planificación de obras ejecutadas dieron apertura al puente metálico sobre el cause de Toro Mocho, este puente une las localidades de General Díaz con Linea 32. El Ing. Carlos Miño encargado de la Obra con la Empresa Talavera Ortellado S.A. (TOCSA S.A.) en contacto con ZP30 brindó los detalles de esta obra que es denominado un puente mixto toda la infraestructura que viene a ser parte del fundamento, la parte de contención es todo de hormigón armado el sistema que viene utilizando el ministerio es de superestructura metálica que soporta bastante bien la carga de los vehículos al pasar sobre este puente.

El Ingeniero Miño destacó la rapidez en que lograron montar este puente, en aproximadamente entre 28 a 30 días lograron entregar la obra sin niungún tipo de incoveniente con la estructura hasta aquí apesar de que durante los trabajos tuvieron algunos menores inconvenientes especialmente con la logistica, maquinarias, etc. La longitud del puente es de 24 metros de largo y 3,7 metros de ancho y también una altura de 3,7 metros del cause, que sería para una calzada soportando todo tipo de vehículos ya sea liviano como también de porte pesado. Incluso con estos reportes de vehículos transitando sobre el puente no han reportado hasta aquí ningún tipo problema con la estructura.

Otro punto importante que mencionó el Ingeniero Miño es el gran apoyo de los pobladores de la zona ya que durante el tiempo de trabajo que fue desde la primera quincena de Octubre hasta la primera quincena de Diciembre en todo momento recibieron el buen trato y la solidaridad de los pobladores. Con este puente acortan una distancia de aproxidamente unos 200 kilómetros ya que en tiempos atrás para llegar a la zona de Linea 32 tenían que transitar por el acceso de Avalos Sánchez.

La inversión de esta obra fue de G. 2.506.655.062, beneficiando a una población aproximada de 29.000 personas.