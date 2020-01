Profesionales recomiendan no automedicarse Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 23 Enero 2020

Foto: Facebook Sociedad Paraguaya de Infectología

La Dra. Elena Candia Presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología brindó recomendaciones en contacto con ZP30 haciendo hincapié sobre algunos puntos en general para la ciudadanía tenga en cuenta debido a la epidemia que atraviesa nuestro país que es el Dengue que es una enfermedad viral que bien sabemos es transmitida por el mosquito aedes aegipty que hasta aquí no posee de un tratamiento específico donde generalmente se presenta con síntomas de fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares y que últimamente aparecen en pacientes con sintomas gastrointestinales como nauseas, vómitos y diarreas lo cual es importante no descartar de entrada para que sea un cuadro de dengue.

La Dra. Candia mencionó respecto a los tratamientos que se aplican actualmente y que recomiendan los profesionales es la hidratación y resaltando devuelta que hasta ahora a nivel ciéntifico ni médico no hay tratamiento específico antiviral para combatir esta enfermedad, la única forma en detectar y tratar es de forma sintómatica y como tratamiento inicial es la indicación de tomar Paracetamol a una dosis máxima de 4 gramos por día es decir entre 500 miligramo a 1 gramo cada 6 horas no sobre pasar ese límite. Como caso alternativo debido a dolores fuertes como cefaleas o fiebres muy altas sobre a niños menores de 2 años que a esta edad puede producir convulsiones se recurre al uso de dipirona.

En ese caso sería un tratamiento de rescate no se recomienda el uso a horario de la dipirona. Y con respecto a la uso del extracto de la hoja de mamón desde la Sociedad Paraguaya de Infectología no se recomienda el uso rutinario porque no hay estudios cientificos que demuestre que el extracto de la hoja de mamón es eficaz para combatir la enfermedad o los sintomas, ya que existen estudios pero que son de moderadas a baja calidad con alto riesgo de error en la intepretación en los resultados. Debido a todo eso no recomiendan el uso de este método.