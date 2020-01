Los mosquitos inteligentes Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Detalles Createdo: 16 Enero 2020

Foto: mspbs.gov.py

Los técnicos del Senepa brindan los métodos y las informaciones específicas para poder eliminar de forma definitiva los criaderos del mosquito transmisor del virus del dengue. Que es un criadero? es cualquier recipiente que pueda acumular agua. El Biólogo y Director técnico de Senepa comentó que anteriormente los mosquitos necesitaban de agua limpia y estancada para poder criarse pero actualmente los mosquitos han evolucionado y aumentado su nivel de inteligencia a tal punto que no ya no necesitan de ese requisito, ahora también ya pueden criarse en agua sucia y por supuesto siempre estancadas.

Otro aspecto importante es que en aquellos lugares donde se acumula agua de debe de tener una pared para que los mosquitos puedan depositar sus huevos y algo puntual cada huevo de los mosquitos posee una especie de pegamento que adquieren adherencia por la pared, y en contacto con el agua en 5 días ya se produce un mosquito adulto. El proceso es; del huevo pasa a ser larvas el famoso "yso kamby", de larvas a la pupa conocido como el "Yso aka" y finalmente pasa a ser adulto. Este adulto vive aproximadamente un mes y en todo ese tiempo este mosquito puede colocar hasta mil huevos.

Recordemos que un mosquito hembra es la que trasmite el virus conocido como Dengue ya que la hembra es la que se alimenta de sangre. En cuanto a la fumigación el técnico refirió que mata los mosquitos adultos pero no así los huevos, las larvas, las pupas. etc., ya que estos viven y se forman en los criaderos ya mencionados. La fumigación no es la solución es un complemente al trabajo que gran parte lo debe de hacer la ciudadanía, con la eliminación de los criaderos. Por eso la campaña es denominada "Salva Vidas sin criaderos".