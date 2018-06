Comunicado a la opinión pública Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Debido a la entrevista que mantuvimos ayer con un tal "Luis Cáceres" con respecto al tema que establece el Derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza, el supuesto funcionario alegó que hubo un incremento en cuanto al monto que los beneficiarios perciben mensualmente, así también mencionó que la edad establecida apartir de ahora sería de sesenta años para las personas adultas mayores y otros detalles que en realidad son todas falsas y que se trata de una persona totalmente falsa haciendo pasar por un gestor público para percibir un monto falso.

Nuestra emisora inició una investigación profunda llamando a las entidades correspondientes que establece el Derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza que es el Ministerio de Hacienda y que coordina conjuntamente con la Secretaría de Acción Social, las Juntas Departamentales y las Juntas Municipales, hemos conversado con el Señor Juan Alvarez Director de Pensiones no Contributivas confirmandonos que la información brindada por el supuesto gestor " Luis Cáceres" es completamente falsa debido a que la Ley N° 3728 en el Artículo 1° menciona que todo paraguayo natural, mayor de sesenta y cinco años de edad y en situación de pobreza, residente en el territorio nacional, recibirá del Estado una pensión mensual no menor a la cuarta parte del salario minimo vigente.

Menciona el Señor Juan Alvarez Director de Pensiones no Contributivas que el monto es de 510.281 Gs que preciben los beneficiarios mensualmente y no 1.500.000 guaraníes como había mencionado el supuesto funcionario, y desde nuestra emisora recomendamos a no realizar ningún tuipo de giros o transacción aninguna persona pidiendo dinero a cambio de una gestión ya que familiar de las personas mayores deben de acercarse hasta la municipalidad de la ciudad en que reside y presentar los requisitos según exige la Ley N° 3728 http://www.hacienda.gov.py/web-sseaf/archivo.php?a=8686898f9a93999498549394979286998e9b869845918a8c86918a98545745918a9e459345585c575d45898a4586925395898b86025&x=aeae04d&y=b4b4053