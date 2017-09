Radio ZP-30 celebra hoy su aniversario N° 42 Escrito por ZP-30 Escrito por ZP-30

Detalles Createdo: 15 Septiembre 2017

Radio ZP-30 celebra hoy su aniversario N° 42

En primer lugar agradecemos a Dios por su guía en los buenos tiempos como también a través de los tiempos difíciles. Por supuesto queremos agradecer de una forma muy especial a todos ustedes, nuestros queridos oyentes. De igual manera agradecemos a todos los que de alguna u otra forma contribuyen a lo que es la obra misionera de Radio ZP-30. Estamos convencidos de que es la voluntad de Dios que construyamos su Iglesia. Nosotros vemos la obra misionera de Radio ZP-30 como una herramienta para este fin y agradecemos a las personas que sostienen esta obra, a las iglesias locales, organisaciones y amigos que nos brindan su apoyo financiero y sus oraciones. Queremos pedirles que sigan orando, para que podamos cumplir nuestro propósito para Dios: ¡Ganar personas para Cristo en su entorno de vida!

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” (Mateo 28, 18-20 RV1960)