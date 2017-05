Que hacer para votar en los próximas elecciones Escrito por Hugo Peralta Escrito por Hugo Peralta

Se acercan las elecciones tanto a nivel disitrital, regional y a nivel país la señora Mirian Estigarribia responsable de la oficina regional de la justicia electoral en Filadelfia comentó a nuestra emisora que en primer lugar debemos de saber que para participar de las elecciones internas partidarias debemos de estar inscriptos en el registro cicivo permamente, próximo a realizarse en el mes de diciembre. Es importante saber que cada ciudadano debe de estar inscriptos en el registro cívico permanente de manera obligatoria no así el estar afiliado en un partido político específico.

Hoy en día ya existe la inscripción automática para que aquellos jóvenes quienes ya cumplen su mayoría de edad pero esto no ocurre con aquellas personas quienes nunca se acercaron hasta una oficina habilitada de la Justicia Electoral. Así también es importante mencionar que los datos existentes en los registros de la Justicia electoral en muchos de los casos no son actualizadas o correctas debido a que muchas personas han migrado a otras ciudades por diferente motivos ya sea laboral, familiar, etc.

Y estos motivos la persona debe de acercarse hasta una oficina de la ciudad donde reside para actualizar sus datos y asi también asignarle su local de votación para las elecciones. Por otro lado es importante mencionar que está establecido por ley la fecha para la incscripción en el Registro Cívico Permanente esto arranca en el mes de marzo y se cierra en el mes de diciembre, pero ante todo esto ya que el año entrante se viene las elecciones generales la justicia electoral procede a un corte técnico en el mes de junio de este año.

Ante esta situación del corte técnico se estarían ingresando todos los datos que ingresaron hasta la fecha antes del corte y solamente aquellas personas que lograron registrarse estarían hablitado para votar en las elecciones internas y generales. De todos modos seguirán las inscripciones después de junio pero ya no para estas próximas elecciones internas y generales 2017 - 2018.

El único requisito para la inscripción en el registro cívico permanente es la cédula de identidad.